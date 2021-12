Czy z drewna można wznosić wieżowce?

Na świecie wznosi się wieżowce z drewna, które zaskakuje wytrzymałością i możliwościami. Świetnie znosi pracę całej budowli. umiejętnie przenosząc obciążenia. Nie straszne mu zmienne warunki atmosferyczne i upływający czas. Sprawdza się w konstrukcjach dachów, stropów oraz ścian, jak również legarów pod tarasy czy podłóg. O zaletach drewna opowiada Sławomir Perliński, ekspert w JAF Polska.

Wielopiętrowe budynki oparte na konstrukcji z drewna to nie ewenement, lecz obiecująca technologia stosowana już dziś. Aktualnie najwyższy wieżowiec z drewna liczy 30 pięter i mieści się w kanadyjskim Vancouver. D o jego budowy użyto drewna z odzysku – klejonych włókien drzewnych oraz laminowanych belek ze ścinek tarcicy.

- To zasługa nowych technologii, takich jak drewno laminowane krzyżowo CLT. W ten sposób uzyskiwane są wielkoformatowe płyty, nadające się na stropy, ściany nośne i działowe – mówi Sławomir Perliński, ekspert firmy JAF Polska.

Aby z sukcesem zrealizować najbardziej wymagającą inwestycję i zapewnić jej trwałość na lata, potrzeba do jej stworzenia doskonałych materiałów konstrukcyjnych. Do takich zadań dedykowane jest drewno konstrukcyjne. Czym się ono wyróżnia?

Zalety drewna jako materiału do wznoszenia budynków

Jak wiemy, drewno skrywa w sobie wiele zalet. W pierwszej kolejności jest ono znacznie lżejsze niż tradycyjne elementy z cementu lub stali. Co więcej, zastosowanie drewna pozwala na łatwiejszy transport i montaż, jak również wykonanie płytszych fundamentów konstrukcji. To wielka oszczędność czasu i pieniędzy.

- Drewno konstrukcyjne użyte do budowy nowoczesnych wieżowców to materiał ognioodporny, a zatem bezpieczny dla przyszłych mieszkańców. Jest ono ekonomiczne i wytrzymałe, a także wysoce estetyczne. – wyjaśnia ekspert.

Co więcej, wykorzystanie drewna znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. To ważny aspekt ekologiczny, gdyż prawie 40% obecnej emisji pochodzi z placów budowy. Dlatego drewniane wieżowce to przyszłość miejskiej infrastruktury, wpisującej się w zrównoważony rozwój. Dobre dla budowlańców, mieszkańców, jak i środowiska.

Drewno konstrukcyjne to recepta na udaną budowę - ze względu na atrakcyjną cenę, stabilność wymiarową i lekkość konstrukcji. W budynkach, gdzie wykorzystano ten materiał konstrukcyjny, mieszka się zdrowo i energooszczędnie. Jest przyjazne środowisku, a przede wszystkim bardzo trwałe, a dodatkowo – jako synonim wytrzymałości i długowieczności – stanowi świetny wybór dla niewidocznych (i nie tylko) zastosowań.