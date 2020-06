Design bliski naturze

Współczesny design jest coraz bliższy naturze. Projektanci i architekci nie tylko szukają inspiracji w środowisku naturalnym, ale i przenoszą bioróżnorodność do wnętrz. Ten trend doczekał się nawet własnego terminu – design biofiliczny (w dosłownym tłumaczeniu biofilia to „miłość do natury”).

Kontakt z przyrodą wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Zamiast odgradzać się od natury, zaprośmy ją śmiało do środka. Niech zagości w naszych wnętrzach w postaci roślin, naturalnych elementów wykończeniowych czy też inspirowanych bogactwem flory i fauny mebli.

Zdaniem Marty Kmošenovej z Bonami.pl wydarzenia z ostatnich miesięcy mogą tylko umocnić trend na naturę we wnętrzach. Zamknięci we własnych domach odczuliśmy potrzebę bliskości z naturą silniej niż kiedykolwiek. Choć raczej nie zastąpimy miejskiej dżungli tą prawdziwą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić kilka zmian w najbliższym otoczeniu.

Rośliny

Jednym z najważniejszych elementów aranżacji przestrzeni jest roślinność – im jej więcej, tym lepiej. Rośliny doniczkowe nie tylko cieszą oko, ale i wpływają pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Badania wpływu kolorów na ludzką psychikę pokazują, że kolor zielony działa uspokajająco i pozwala się rozluźnić. Rośliny poprawiają też jakość powietrza, tłumią hałas oraz pochłaniają kurz. Aby stworzyć w mieszkaniu namiastkę ogrodu, wystarczy w jednym miejscu zgromadzić kilka ulubionych roślin – najlepiej różnej wielkości i o różnym ubarwieniu liści. Wówczas kompozycja będzie wyglądać naturalnie.

Do wyeksponowania roślin można wykorzystać również regały, półki ścienne oraz wiszące doniczki. Ten ostatni sposób sprawdzi się zwłaszcza w małych pomieszczeniach. Ciekawym rozwiązaniem są też meble zintegrowane z donicami. Na przykład duńska marka Hübsch zaprojektowała stolik kawowy z miejscem na doniczkę.

Lite drewno i plecionki

Drugim istotnym elementem jest zastosowanie naturalnych materiałów, jak drewna, korka, rattanu, a także różnych rodzajów kamienia. O wyposażenie mieszkania w meble i dekoracje w takim stylu zadba hiszpańska marka La Forma. Jej projekty i podejście do wykończenia to po prostu majstersztyk. La Forma słynie z produkcji mebli z litego drewna (m.in. akacjowego, eukaliptusowego i tekowego) w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z zasadami zrównoważonej produkcji. Jej produkty posiadają certyfikat FSC. Jest on wydawany przez międzynarodową organizację non-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. La Forma łączy katalońskie rzemiosło z wzornictwem inspirowanym naturą. Stworzoną z drewna akacjowego kolekcję mebli La Forma Delsie wyróżnia falisty kształt frontów – wzór trudny do odtworzenia w litym drewnie. Z kolei w szafkach La Forma Nalu projektanci zaadoptowali plecionkę wiedeńską. Jej charakterystyczny ośmiokątny splot rattanu przypomina plaster miodu. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów wykończeniowych każdy mebel, który wychodzi spod ręki katalońskich rzemieślników, jest wyjątkowy i różni się od pozostałych. Tak jak w naturze – nie sposób trafić na dwa identyczne egzemplarze!