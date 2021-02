Designerskie regały do domu i biura

Regał to niezbędny element w każdym domu czy biurze. To nie tylko miejsce do przechowywania. Jest też doskonałym elementem architektonicznym służącym do podziału przestrzeni.

REKLAMA

Regał ALIX, projekt Maurizio & Silvia Varsi

Ściana staje się elementem 3D dzięki Alix, regałowi zaprojektowanemu przez Maurizio i Silvię Varsi dla Bonaldo. Niezbędny projekt dla dużego efektu dużego wizualnego: konstrukcja składa się z dwóch metalowych rur przymocowanych do ściany, na których znajduje się drewniana rama, która wystaje ze ściany, dając efekt trójwymiarowości. Dzięki drewnianej ramie Alix przełamuje monotonię ściany, tworząc wyraźny kontrast materiałowy między ciepłem drewna a zimnem aluminiowej konstrukcji. Moduły regałów Alix są dostępne w dwóch różnych rozmiarach.

Regał ROLL, Projekt Dondoli & Pocci

Roll to regał modułowy przeznaczony do wyposażenia przestrzeni nawiązujących do stylu industrialnego. Możliwość mocowania do sufitu, jak i do ściany sprawia, że ​​jest to element wyposażenia, który można również zamontować na środku pomieszczenia, dzieląc go na dwie przestrzenie. Mocowanie do ściany odbywa się za pomocą wsporników wykonanych z metalowych rurek z ołowianym wykończeniem. Zarówno półki, jak i detale wychodzące z metalowych rur są dostępne w tym samym wykończeniu co wsporniki lub w różnych wykończeniach, co zapewnia grę kontrastów. Modułowość regału Roll sprawia, że ​​nadaje się on do każdego rozmiaru ściany, zarówno w domu, jak i w biurze. Roll jest dostępny również z modułem stojaka TV (wersja naścienna).