Designerskie zestawienia: płytki w nowym formacie 40x120 cm

Nowy na rynku, atrakcyjny format 40x120 cm eksponuje oryginalny, oparty na zaskakujących połączeniach design, a ponadto celnie wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie.

REKLAMA

Wśród kolekcji, których wspólnym mianownikiem jest format 40x120 cm znalazły się m.in. wzory inspirowane ponadczasową urodą naturalnych kamieni, którym emocji i dynamiki dodają efektowne struktury. Majestatyczną urodę białego kamienia odkrywa kolekcja Cosima Opoczno. Dzięki wykorzystaniu szkliwa satynowego, płytki do złudzenia przypominają naturalny materiał. Gładkie oraz ozdobione stylową strukturą płytki o satynowym wykończeniu zdobi wyrafinowana grafika w postaci miedzianych oraz szarych żył, którą docenią zwolennicy unikalnych połączeń. Kolekcja Break The Line zaskakuje kombinacją dwóch mocnych kamieni o skrajnie różnych wzorach. To grafitowe, z delikatną głębią brązu i białe płytki o rysunku naturalnego łupka w dwóch wersjach: gładkiej oraz z oryginalną strukturą z ramką dookoła. Wzór płytek Noisy Grey to efekt zaskakującego mariażu grafiki szarego kamienia pokrytego licznymi żyłami ze strukturą drobnych pasków. Naturalnie wyglądające wybłyszczenia skały to efekt zastosowania błyszczącego tuszu. Poziome paski dodatkowo je podkreślają, dając ciekawy, trójwymiarowy efekt.

Opoczno proponuje również kolekcje w formacie 40x120 cm inspirowane grafiką betonu. Ten popularny materiał został zinterpretowany w zupełnie nowy, zaskakujący sposób. W kolekcji Calm Colors, kojarzący się z chłodnymi, industrialnymi wnętrzami beton występuje w beżowym wydaniu, dzięki czemu prezentuje wyjątkowo łagodne oblicze. W tej kolekcji również postawiono na zaskakujące duety. Grafice betonu towarzyszy płytka o powtarzalnym, ornamentowym wzorze. Concrete Sea to klasyczna, nieco surowa w swej prostocie seria, która dzięki zastosowaniu matowego szkliwa podkreśla charakter cementu. Cechą tej kolekcji jest połączenie prostoty szarego betonu z płytkami ozdobionymi motywem fali. Wyraźną strukturę tworzą dwie oddzielone powierzchnie: gładka oraz strukturalna, która została dodatkowo pokryta lustrem, co dodaje jej większej głębi.