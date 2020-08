DHL Parcel w Słupsku z własną instalacją fotowoltaiczną

Foton Technik zakończył budowę pierwszej instalacji fotowoltaicznej dla DHL Parcel Polska Powstała przy słupskim oddziale instalacja to pierwsza z wielu inwestycji zaplanowanych w Polsce. Kolejne powstaną jeszcze w tym roku, a ich celem jest zapewnienie niezależności energetycznej obiektów należących do firmy.

REKLAMA

– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć firmę DHL Parcel Polska w rozwoju jednej z ich placówek. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim nas obdarzono przy realizacji tego projektu. Inwestycja w OZE to już nie tylko domena mieszkańców domków jednorodzinnych. Wielkoformatowe instalacje zasilające duże obiekty stają się coraz powszechniejsze w naszym kraju. Zielona i ekologiczna energia szturmem wdziera się do polskich domów, fabryk i magazynów, dzięki czemu zyskujemy coraz większą niezależność energetyczną, a przedsiębiorstwa mogą generować większe oszczędności – mówi Michał Skorupa, Prezes zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

– Projekt montażu instalacji fotowoltaicznych w terminalach naszej firmy jest częścią globalnej strategii GoGreen, której celem jest redukcja emisji CO2 do zera do 2050 roku. Tylko w Słupsku, gdzie uruchomiliśmy pierwszą instalację fotowoltaiczną, zamontowaliśmy 153 panele, których moc jest równa 50 kWp. Dzięki podłączeniu ich do zewnętrznej sieci, produkujemy słoneczną energię elektryczną na potrzeby naszego terminala. Taka ilość energii – 50 MWh w skali roku – zaspokoi aż 25% rocznego zapotrzebowania obiektu. Oznacza to, że przez jeden kwartał nasza działalność nie będzie generowała emisji CO2. Dzięki temu ponad 50 ton dwutlenku węgla nie trafi do środowiska. Kolejne instalacje fotowoltaiczne, jeszcze w tym roku, pojawią się w naszych jednostkach w całej Polsce m.in. we Włocławku, Kielcach, Bydgoszczy, Bielsku-Białej, Ciechanowie, czy Gdańsku. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w odnawialne źródła energii i przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu takie jak fotowoltaika, czy elektrownie wiatrowe to właściwy kierunek. Jako lider zielonej logistyki wdrażamy innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, wyznaczając kierunki rozwoju branży w kontekście proekologicznym – mówi Agnieszka Świerszcz, Prezes Zarządu DHL Parcel Polska.