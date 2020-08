Do kolekcji "zwinnych" mebli dołączyło mobilne biurko

Efektywne, współczesne biura wymagają narzędzi dla zespołów zwinnych, które pracują w warunkach nagłych zmian w otoczeniu i funkcjonowaniu biznesu czy w sytuacji kryzysowej. Do kolekcji producenta mebli biurowych, mającej być odpowiedzią na potrzebę elastycznego i zwinnego biura dołączyła kolejna pozycja wpisujące się w charakter linii: mobilne biurko.

Odpowiedzią na potrzebę elastycznego i zwinnego biura jest kolekcja VANK_CO, której nazwa pochodzi od pojęcia co-workingu, gdzie kooperacja i budowanie zgodnej społeczności ma największe znaczenie, a rozmowa i wzajemne inspirowanie się pobudzają kreatywność i motywują do działania.

Kolekcja znajdzie zastosowanie w częściach wspólnych przestrzeni biurowych, gdzie różne działy mogą ze sobą współpracowa. To narzędzie do spotkań i burz mózgów w przestrzeniach otwartych. Można je aranżować w strefach kreatywnych, miejscach pracy nad projektem oraz w firmowych kawiarniach i jadalniach.

Do stołów z kolekcji CO marki VANK dołącza mobilne, ergonomiczne biurko dostosowane do pracy na fotelu obrotowym. Charakterystyczna jest podstawa stolika - na rolkach i z miejscowym wycięciem, połączona albo z kolumną z pneumatyczną regulacją wysokości blatu, albo ze standardową kolumną o stałej wysokości 74 cm. Podstawa ta nie koliduje z powszechną pięcioramienną podstawą krzesła biurowego. Blat o wymiarach 100x68cm wykonany jest z płyty SwissCDF i laminowany w kolorze białym lub grafitowym.

Biurko może być aranżowane w przestrzeniach coworkingowych lub przeznaczonych dla zespołów zwinnych - łatwo można zmieniać jego ustawienie w pokoju lub budynku. To stanowisko pracy indywidualnej wygodne do przeprowadzek i pracy zdalnej w home office.