Do wnętrz biurowych i hotelowych: podwieszane sufity coraz bardziej eko

Knauf Ceiling Solutions powiększa więc bazę akustycznych sufitów podwieszanych oznakowanych znaczkiem Cradle to Cradle. Producent właśnie uzyskał certyfikacje dla nowych modeli płyt sufitowych zarówno mineralnych jak i metalowych.

Firma Knauf Ceiling Solution uzyskała zaawansowany ekologiczny certyfikat Cradle to Cradle (C2C) dla kolejnych linii sufitów podwieszanych montowanych m.in. w hotelach i restauracjach.

Międzynarodowa certyfikacja potwierdza, iż materiały wykończeniowe wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego i ideę budownictwa zgodnego z circular economy.

Cradle to Cradle (C2C) to obecnie najbardziej zaawansowany ogólnoświatowy proces oznakowania wskazujący na to, iż materiał lub produkt wykonany został w modelu obiegu zamkniętego.

W tłumaczeniu idea C2C to nic innego jak zamknięty cykl życia - „od kołyski z powrotem do kołyski”. Oznacza, że produkty tworzone są z użyciem elementów, które pozyskano w wyniku recyklingu, a nowy produkt także będzie nadawał się do ponownego wykorzystania.

W dobie budownictwa coraz mocniej ekologicznych hoteli, obiektów rekreacji czy restauracji, które o elementy eco dbają nie tylko w menu, ale również projektując wnętrza lokali przestawianie się na odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych staje się koniecznością. By działać w duchu gospodarki obiegu zamkniętego architekci i inwestorzy sięgają po materiały certyfikowane w C2C. To również wzmocnienie w procesie starania się przez hotele o ekologiczny certyfikat BREEAM, LEED oraz Well Building Standard.

Knauf Ceiling Solutions jako jedyny producent w Polsce od dawna wprowadza na rynek kolejne linie sufitów podwieszanych z certyfikacją C2C. – Pierwsze akustyczne panele do wnętrz oferowaliśmy już kilka lat temu. Ale początkowo nie budziły dużego zainteresowania. Głównie dlatego, że jeszcze kilka lat temu niewiele mówiło się o gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) – wyjaśnia Maciej Sobolewski, kierownik Knauf Ceiling Solutions Polska.

Dziś architekci i inwestorzy stawiają nie tylko na ekologię, ale też długie funkcjonowanie budynków czy wnętrz, z możliwością nadania im drugiego życia, by minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Knauf Ceiling Solutions powiększa więc bazę akustycznych sufitów podwieszanych oznakowanych znaczkiem Cradle to Cradle. Producent właśnie uzyskał certyfikacje dla nowych modeli płyt sufitowych zarówno mineralnych jak i metalowych. Brązowy poziom certyfikacji posiadają panele z wełny mineralnej z linii: Thermatex Acousic Alpha, czy Antaris; a także Armstrong Perla oraz Ultima+. Z kolei C2C Silver otrzymały metalowe panele oraz z siatki cięto ciągnionej Mesh marki Armstrong.

Budynki hotelowe i turystyczne, w których w naszym kraju już zamontowano ekologiczne sufity Knauf Ceiling Solutions z międzynarodowym znakiem Cradle to Cradle to m.in. warszawski hotel Moxy oraz port lotniczy we Wrocławiu. Na świecie spotkać je można w setkach restauracji, kawiarni, basenów, w centrach edukacyjnych i rozrywkowych.