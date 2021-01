Domowe biuro w kolorach roku według Pantone

Według Instytutu Pantone, globalnej wyroczni w dziedzinie kolorów, w 2021 roku trendy zdominuje ten duet: szarość Ultimate Grey oraz cytrynowożółty Illuminating. Warto wprowadzić je do domowego biura. To tutaj spędzamy ostatnio najwięcej czasu

Łącząc uspokajający szary i słoneczny żółty w najbliższym otoczeniu możemy stworzyć aranżację zgodną z aktualnymi trendami, a przy tym wyrazić nasze prawdziwe emocje. Jak bowiem uzasadniał swój wybór Instytut Pantone, jest to mariaż kolorów niosący za sobą siłę i nadzieję, o mocy podnoszenia na duchu.

Szary to doskonały kolor bazowy, niezwykle popularny we wnętrzach od wielu sezonów. Żółty natomiast sprawdzi się jako pogodny i wyrazisty akcent kolorystyczny. Ten modny duet barw jest również uniwersalny, ponieważ może być z powodzeniem zastosowany w aranżacjach w różnych stylach. Oba odcienie świetnie współgrają z lśniącymi dodatkami w kolorze srebra lub chromu, które są znakiem rozpoznawczym stylu glamour. Efektownie zaprezentują się w towarzystwie bieli oraz naturalnego drewna we wnętrzach urządzonych w stylu skandynawskim. Z kolei za sprawą elementów aranżacji w czarnym matowym wykończeniu, wnętrze w kolorach szarym i żółtym zyska loftowy klimat.

Odcienie odpowiadające kolorom roku 2021 odnajdziemy w palecie farb kredowych Chalk Paint™ Annie Sloan. Marka farb oferowana jest w 42 starannie wyselekcjonowanych kolorach, a wśród nich znajdują się Chicago Grey oraz English Yellow. – Radosny, jasny i wyrazisty słoneczny żółty jest pełen nadziei na przyszłość. Połączony z ciepłą, łagodną szarością pomoże nam (z uśmiechem na ustach, ale twardo) stąpać po ziemi – mówi Annie Sloan.

Annie Sloan, która od ponad 30 lat inspiruje do wprowadzania kreatywnych zmian we wnętrzach proponuje zastosowanie odcieni odpowiadających kolorom roku 2021 w domowym biurze. To tutaj spędzamy ostatnio najwięcej czasu. Potrzeba nam tu zatem inspiracji oraz dawki pozytywnej energii. Brytyjska ekspertka w dziedzinie kolorów podpowiada, aby na odcień English Yellow pomalować ścianę (kolor ten dostępny jest również w palcie farb ściennych Wall Paint), a używając szarości Chicago Grey odnowić biurko. Efekt, to nowoczesna aranżacja z nutą retro, optymistyczna i zachęcająca do działania.