Dorota Koziara po raz kolejny projektuje dla znanej marki

Dorota Koziara kontynuuje swoją wieloletnią współpracę z marką Tubądzin. Znana projektantka stworzyła nowości z kolekcji wielkoformatowych płyt Cielo e Terra.

Tubądzin zaprezentował nowości z kolekcji wielkoformatowych płyt gresowych Cielo e Terra.

Kolekcja czerpie ze stonowanych, pastelowych odcieni Środkowej Europy. Teraz do gamy kolorystycznej włączony został nowy kolor – Zieleń. Cielo e Terra została również wzbogacona o płytki czarne i super białe.

Kolekcja wielkoformatowych płyt gresowych Cielo e Terra emanuje delikatną paletą barw, czerpiąc z charakterystycznych stonowanych, pastelowych odcieni Środkowej Europy, znanej z obfitości chłodnych miesięcy. Taka kolorystyka stała się inspiracją Doroty Koziary, autorki kolekcji, projektantki, architekt wnętrz, Art dyrektor, kurator wystaw, której studio na co dzień znajduje się w Mediolanie.

Nowości w kolekcji Cielo e Terra by Dorota Koziara, fot. mat. pras.

— Przystępując parę lat temu do współpracy z Tubądzinem, tak jak w przypadku każdej mojej kooperacji, zaczęłam od przeanalizowania ówczesnych kolekcji marki. Chciałam zaproponować innowacyjne projekty, które wzbogacą gamę produktów. W tym wypadku, były to materiały spełniające normy dla budynków użyteczności publicznej i na elewacje. Tego typu płytki są zawsze wyzwaniem. Zaprojektowana przeze mnie kolekcja Cielo e Terra to płyty gresowe, barwione w masie, spełniające wspomniane kryteria techniczne. To jednak nie wszystko. Ceramika zazwyczaj jest postrzegana jako zimna w dotyku. Zależało mi na uzyskaniu przyjemnego i ciepłego efektu. Wraz z działem technologii Tubądzin zdecydowaliśmy się zastosować powierzchnie głęboko matowe, które, moim zdaniem, dają pożądany przeze mnie rezultat.— mówi o kolekcji Dorota Koziara

Cielo e Terra to kolekcja płyt wielkoformatowych, która ma swoje zastosowanie zarówno w budynkach użyteczności publicznej, przestrzeniach prywatnych, jak i na elewacjach. Jej uzupełnieniem są mozaiki, Geometry i Up Down, które powstają we wszystkich barwach bazowych kolekcji. Architekt może więc łączyć płyty wielkoformatowe z drobniejszymi formami. Teraz do gamy kolorystycznej włączony został nowy kolor – Zieleń. Cielo e Terra została również wzbogacona o płytki czarne i super białe.

Nowości w kolekcji Cielo e Terra by Dorota Koziara, fot. mat. pras.

— Harmonijna gama kolorystyczna to propozycja szczególnie dla architektów, którzy w swojej codziennej pracy kreatywnej mają do czynienia z wieloma materiałami. Zaprojektowałam ją w taki sposób, żeby każdy kolor z kolekcji idealnie współgrał z innymi. Dzięki temu można także wykorzystywać wszystkie dostępne kolory w jednym projekcie, a i tak będą one stanowiły spójną całość. — dodaje Dorota Koziara.

Nowością są również dekoracje na wielkoformatowych płytach, specjalnie zaprojektowane jako rozwinięcie i uzupełnienie kolekcji. Wśród nich są dekoracje, tzw. gradienty, w których na płaszczyźnie płyty delikatny kolor przechodzi do bieli lub miesza się z inną barwą. Do ich produkcji wykorzystywane są najnowsze linie technologiczne Tubądzina.

— Do gładkich wielkoformatowych płyt chciałam dodać konceptualne rozwiązania, przejścia kolorów do bieli lub koloru w inny kolor. Podobnie jak dzieje się to patrząc na niebo, które zależnie od pogody czy pory dnia zmienia swoje barwy. Zależało mi na wprowadzeniu do architektury wnętrz odczucia powietrza i lekkości, stąd gradienty, dla których bazą są kolory z kolekcji Cielo e Terra przechodzące do bieli. Trochę jak w naturze, trochę jak na scenie w teatrze, gdzie światło miękko układa się na powierzchniach scenografii, tworząc iluzję przestrzeni i nieskończoności — wyjaśnia projektantka.

— W przypadku tego projektu są to płyty, które swoją konceptualną interpretacją natury uzupełniają dotychczasowe, jednolite barwione w masie wielkoformatowe płyty kolekcji. Przechodząca z jednego w drugi delikatna gra kolorem, jest też dla mnie intrygującym zabiegiem optycznym. Płyty na elewacjach budynków, w zależności od światła wtapiają bryłę w pejzaż lub wydobywają ją z tła. Pozostałe nowości to płyty z kolekcji Cielo e Terra o dekoracjach liniowych, na których głównie stosujemy złoto i platynę. Te zdobienia przemyślane są taki sposób, że mogą być aplikowane na wszystkich kolorach płyt z kolekcji, zapewniając tym samym pełną harmonię. Jednocześnie są dodatkowym elementem łączącym gamę kolorystyczną kolekcji w całość. — podkreśla Dorota Koziara.

Podobnie jak przy przestudiowaniu kolekcji kolorów bazy do Cielo e Terra inspirowanych naturą, również dekoracje uzupełniające tę kolekcję mają razem budować harmonijną całość zarówno we wnętrzach, jak i na elewacjach.

— Zależało mi na tym, żeby te produkty były uniwersalne i znakomicie nadawały się do zastosowania w różnych częściach świata, współgrając z różnorodnym pejzażem, niezależnie czy są wykorzystane we wnętrzach, na fasadach, w przestrzeni publicznej czy prywatnej. Harmonia jest podstawą naszej spokojnej egzystencji. W otoczeniu pięknym i harmonijnym łatwiej jest nam dobrze funkcjonować. — podsumowuje Dorota Koziara.