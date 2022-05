Drewniana prefabrykacja sposobem na ekologiczne budowanie

Branża budowlana odpowiada za 38 proc. emisji CO2 do atmosfery. Jakie technologie i materiały stosowane w budowlane są stanie sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i interesom społecznym? Na pomoc przychodzi drewno w wersji prefabrykowanej.

REKLAMA

Tradycyjne budownictwo odpowiada za 38% globalnej emisji CO2.

Produkcja cementu uwalnia więcej CO2 niż cały światowy ruch lotniczy.

Budowanie z gotowych modułów minimalizuje ilość strat z produkcji oraz ilość odpadów powstających na miejscu budowy i ich wpływ na otoczenie.

Ze względu na brak procesów mokrych przy wznoszeniu drewnianych konstrukcji modułowych, ta technologia wykorzystuje nawet 70% mniej wody niż budownictwo tradycyjne.

Coraz bardziej rosnąca świadomość odpowiedzialności człowieka za to, co dzieje się z planetą - efekt cieplarniany, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów naturalnych - powoduje, że jako konsumenci zaczynamy podejmować decyzje, które pomagają ograniczać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Rolnictwo, moda, żywność to tylko kilka przykładów branż, które w odpowiedzi na rosnącą świadomość i potrzeby konsumentów, wprowadziły znacząco idące zmiany w celu ochrony naszej planety.

A co z branżą budowlaną? Ten sektor także potrzebuje takich technologii i takich materiałów, które będą w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i interesom społecznym.

Tradycyjne budownictwo odpowiada za 38% globalnej emisji CO2

Działania mające na celu minimalizowanie skutków degradacji środowiska nie pozostaną bez wpływu również na branżę budowlaną. Według raportu ONZ* na budownictwo przypada niechlubny, rekordowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Sektor ten jest odpowiedzialny za 38 procent globalnej emisji CO2. Jest to między innymi skutkiem dużej ilości dwutlenku węgla, który powstaje podczas produkcji betonu – produkcja cementu uwalnia więcej CO2 niż cały światowy ruch lotniczy, a także masowość stosowania stali i innych wysokoemisyjnych materiałów budowlanych, do wytworzenia których konieczne są duże nakłady energii.

Drewno drogą do ujemnego śladu węglowego w budownictwie

Zupełnie inaczej liczby te wyglądają, gdy popatrzymy na budynki wzniesione w technologii konstrukcji drewnianej. Ten sposób budowania jest na drugim biegunie, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych.

–Porównajmy. Według ekspertów z Bangor University w Walii podczas budowy 6-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w technologii murowanej emisja CO2 wyniesie 990 ton, natomiast konstrukcja drewniana przechowuje aż 426 ton CO2 dzięki zmagazynowaniu węgla w drewnie. To oznacza, że wybudowanie takiego samego budynku w drewnie to 1418 ton CO2 mniej w atmosferze. To bardzo dobry prognostyk dla przyszłości i rozwoju budownictwa drewnianego. Zacznijmy więc działać. Nie bójmy się drewnianych konstrukcji - ta technologia jest bezpieczniejsza, gruntowniej przebadana i zdrowsza dla finalnego użytkownika – mówi Piotr Góralczyk, Prezes Zarządu Wood Core House

Budownictwo drewniane a pakiet „Fit for 55”

Drewniane budownictwo modułowe doskonale wpisuje się także w wyzwania i politykę Unii Europejskiej w zakresie dbania o środowisko. W połowie 2021 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet regulacji legislacyjnych „Fit for 55”, który jest ważnym krokiem w dążeniu do neutralności klimatycznej i który zobowiązuje kraje do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w kluczowych sektorach gospodarki, w tym w budownictwie.

Ursula Von Der Leyen na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego powiedziała, że m.in. dzięki zastosowaniu organicznych materiałów budowlanych, takich jak drewno, sektor budowlany, zamiast być źródłem emisji dwutlenku węgla, może stać się jego naturalnym pochłaniaczem.

– Zatem najprostszą drogą, aby wywiązać się z nowych unijnych regulacji jest wspieranie, promowanie i inwestowanie w budownictwo drewniane – dodaje Piotr Góralczyk.

Mniej odpadów odpadów i zużytej wody

Negatywny wpływ procesów budowlanych na środowisko ogranicza także prefabrykacja – budowanie z gotowych modułów, które są wytwarzane w fabryce, dzięki czemu zminimalizowana zostaje ilość strat z produkcji oraz ilość odpadów powstających na miejscu budowy i ich wpływ na otoczenie. Kolejną zaletą modułowego budownictwa drewnianego, systemu Wood Pack jest mniejsze zużycie wody ze względu na brak procesów mokrych przy wznoszeniu tego typu konstrukcji, ta technologia wykorzystuje nawet 70% mniej wody niż budownictwo tradycyjne.

Odpowiedzialność społeczna

– Świat potrzebuje domów zdolnych sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów, potrzebom ekologicznym i społecznym. Współodpowiedzialność za przyszłość naszej planety i dobrostan kolejnych pokoleń będą miały wpływ na wybory konsumenckie i decyzje inwestycyjne najbliższych lat. Mając świadomość jak duża odpowiedzialność spoczywa w tym zakresie na architektach, opracowaliśmy najbardziej ekologiczne a jednocześnie bardzo przyjazne dla projektantów rozwiązanie - gotowy system, moduły, które mają zastosowanie w każdym segmencie budownictwa, które z jednej strony przeciwdziałają zmianom klimatycznym przez magazynowanie w drewnie węgla organicznego, a z drugiej strony są innowacyjnym, bezpiecznym i szybkim sposobem na nowoczesne budowanie – podsumowuje Piotr Góralczyk.

* Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) „2021 Global status report for buildings and construction”