Drewno i kamień w wersji betonowej? Prefabrykaty imitujące naturalne materiały

Drewno i naturalny kamień to surowce stosowane w budownictwie od wieków, zarówno do wznoszenia budynków, jak i ich wykończenia. Z powodzeniem były i są wykorzystywane jako elementy do budowy nawierzchni, a także murków czy stopni. Dziś coraz częściej zastępują je jednak betonowe prefabrykaty.

REKLAMA

Rysunek słojów drewna i sęków, faktura doskonale imitująca w dotyku drewno, czy zbliżony do naturalnego kamienia wygląd - wszystkie wymienione cechy posiadają prefabrykaty betonowe, których możemy użyć do budowy nawierzchni, murków, ogrodzeń lub schodów.

Prefabrykaty z betonu są specjalnie przygotowane do określonych zastosowań, są łatwe i mało pracochłonne w montażu w porównaniu z naturalnymi materiałami. Prefabrykaty betonowe odpowiadają także rygorystycznym standardom jakościowym, dzięki czemu są one trwałe i odporne na uszkodzenia. Do tego cechują się ciekawym designem, co sprawia, że z roku na rok są coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla surowców naturalnych. Ich atutem jest również cena.

– Jakość elementów betonowych doskonale imitujących naturalny kamień czy oddających wyjątkowy charakter drewna jest obecnie bardzo wysoka. Doskonale nadają się one do aranżacji przydomowej przestrzeni, na klimatyczne alejki i ścieżki w ogrodzie, a także do budowy wielu elementów małej architektury. Przy założeniu poprawnego wykonania i właściwej konserwacji potrafią one przetrwać lata, zachowując swoje wizualne walory – mówi Wojciech Średniawa, Główny Projektant z Polbruk S.A.

Deska z betonu

Jeśli koncepcja zagospodarowania przestrzeni zakłada wykorzystanie elementów z drewna, warto rozważyć wszystkie zalety i wady wybranego materiału oraz zastanowić się nad alternatywnym wykorzystaniem prefabrykatów betonowych. Wybór drewnianych desek niewątpliwie jest związany z większymi nakładami finansowymi oraz koniecznością regularnej konserwacji nawierzchni. Zasadniczo większość producentów zaleca olejowanie nawierzchni drewnianej dwa razy w roku, w celu utrzymania odpowiedniej estetyki i wyglądu. Ponadto drewno, choć charakteryzuje się wysoką jakością, jest podatne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia czy zarysowania. Prefabrykaty betonowe są rozwiązaniem tańszym, trwalszym i nie wymagającym częstej oraz czasochłonnej konserwacji, a równocześnie doskonale oddają klimat i ducha drewnianych desek.

Przykładem jest Polbruk Lira. To unikatowa betonowa płyta ogrodowa o grubości 4 cm. Swoim wyglądem do złudzenia przypomina ona drewno. Jest prostokątna i posiada charakterystyczne dla tego materiału spękania, słoje, sęki, a nawet fakturę. Deski betonowe można układać na wiele sposobów np. metodą step by step czyli stosować elementy pojedynczo i w regularnych odstępach. Deski betonowe można konserwować za pomocą specjalnych środków impregnujących do betonu, ale najlepiej zrobić to dopiero po około dwóch latach od ich montażu. Konserwacja pozwoli dodatkowo zabezpieczyć je przed zabrudzeniami i dłużej utrzymać w nienagannym stanie