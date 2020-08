Drewno: idealny materiał na elewacje

Na rynku dostępne są tysiące syntetycznych materiałów o zaawansowanych właściwościach, jednak to drewno jest dla nas synonimem ponadczasowej elegancji, luksusu oraz jakości. Jest to także materiał, który nigdy nie wyjdzie z mody i z sukcesem można go stosować w wielu pomieszczeniach, a także na elewacjach.

Drewno kojarzone jest z materiałem luksusowym i wpływającym na jakość oraz cenę dóbr ekskluzywnych. Im wyższa opcja wykończenia, tym więcej materiałów pochodzenia naturalnego znajdziemy w domach, samochodach czy łodziach, dlatego drewniane elementy nierzadko dadzą nam sygnał, że mamy do czynienia z produktami premium. Drewniane podłogi wciąż uchodzą za najbardziej luksusowe, pożądane i trwałe. To samo dotyczy tarasów, gdzie nawet najładniejsze płytki nie zastąpią ciepłego w dotyku drewna.

Raz a dobrze

Jeśli zależy nam na inwestycji wieloletniej i nie planujemy częstych zmian, w pierwszej kolejności warto rozejrzeć się za drewnem egzotycznym lub termowanym.

- Egzotyczne gatunki drewna zasłynęły w Europie przede wszystkim swoją odpornością na zmienne warunki pogodowe, wilgoć i wodę. To ich kluczowa przewaga w zastosowaniach zewnętrznych, czyli tarasach i elewacjach. Drewno egzotyczne jest mechanicznie twardsze, stabilne wymiarowo, a także eleganckie. Łatwo dopasujemy je do drewnianej stolarki okiennej lub zabarwimy na wybrany odcień. Możemy je też zostawić i cieszyć się stopniowo patynującym wyglądem, na wzór teakowych pokładów ekskluzywnych jachtów — mówi Darina Lazarova z JAF Polska.

Różowe złoto: okoume

Elewacja wykonana z okoume przyciąga wzrok i prezentuje się unikatowo. Okoume to rożowo-łosiosowe drewno, które upodobało sobie głębokie lasy Kamerunu, Gabonu i Kongo. Na tle gatunków egzotycznych zaskakuje wyjątkową lekkością. Jeśli preferujemy bardziej klasyczny, brązowy odcień drewna — okoume świetnie absorbuje środki malarskie i impregnujące. Wymarzony materiał do wymagającej obróbki, który można spotkać we wnętrzach drogich łodzi oraz na lądzie w postaci fornirów, mebli lub nowoczesnych desek elewacyjnych.

Spójna wizja: meranti

Przemyślany projekt poznamy po korespondujących ze sobą elementach wykończenia. Niektóre z nich są opcjonalne, a niektóre nieuniknione (np. stolarka okienna). Pomocą służy azjatyckie meranti — jeden z gatunków najbardziej cenionych przez stolarzy. Surowiec służy do produkcji renomowanej drewnianej stolarki, drzwi i elewacji. Wybierając meranti, mamy pewność, iż nie uświadczymy żadnych wycieków żywicznych na powierzchni desek. Różnorodność kolorystyczna tego drewna sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co więcej, meranti znakomicie chłonie lakiery. Jest to idealny wybór na stworzenie spójnej kolorystycznie elewacji oraz stolarki.