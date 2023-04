Druk 3D i sieci rybackie: co Signify pokaże na iSaloni?

Na targach iSaloni w Mediolanie Signify zaprezentuje oświetlenie stworzone w duchu sustainability. Odwiedzający targi będą mogli zobaczyć oprawy oświetleniowe drukowane w technologii 3D oraz produkty wykonane z sieci rybackich.

Signify zaprezentuje nowe produkty z kolekcji zrównoważonego oświetlenia drukowanego w technologii 3D, podczas międzynarodowych targów designu Salone del Mobile.

W trakcie wystawy zaprezentowane zostaną innowacyjne oprawy zaprojektowane przez światowej sławy projektantkę Aleksandrę Gacę oraz wielokrotnie nagradzana kolekcja Coastal Breeze firmy Signify, która w całości została wykonana z sieci rybackich pochodzących z recyklingu.

Odbywające się w dniach 18-23 kwietnia 2023 r. międzynarodowe targi designu Salone del Mobile przemienią Mediolan w światowe centrum innowacji i kreacji. Podczas wystawy Masterly – Dutch Design odwiedzający będą mogli zobaczyć niezwykłe oprawy oświetleniowe Signify drukowane w technologii 3D. Dla zwiedzających szczególną atrakcją mogą być nowe projekty autorstwa Aleksandry Gacy. Innowacyjne tkaniny zaprojektowane przez Gacę łączą ze sobą sztukę oraz architekturę, wykorzystując możliwości technologii druku 3D użytej do stworzenia produktów z serii Philips MyCreation.

Jako projektantka czuję się niezwykle zainspirowana technikami druku 3D opracowanymi przez Signify, ponieważ pozwalają mi one szybko i swobodnie dodawać moje tekstury i wzory do przedmiotów codziennego użytku – mówi Aleksandra Gaca.

„Bliskie są mi także wartości firmy związane z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Produkty z linii Philips MyCreation Coastal Breeze to dowód na to, że połączenie wzornictwa i innowacji może przyczynić się do tworzenia piękniejszego świata oraz zrównoważonej przyszłości”.

Druk 3D sposobem na zrównoważoną produkcję

Wykorzystana technologia druku 3D pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla oraz zmniejszyć ilość odpadów zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystkie oprawy tworzone przy wykorzystaniu technologii druku 3D są wykonane w co najmniej 55 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu lub są pochodzenia biologicznego.

Udoskonalony proces produkcyjny zmniejsza liczbę niezbędnych komponentów nawet o 40 proc. i eliminuje potrzebę stosowania kleju, co znacznie ułatwia demontaż oraz recykling części w celu ich ewentualnej naprawy lub odnowienia produktu. Dodatkowo dobór odpowiednich materiałów do produkcji pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a ponieważ wszystkie produkty są drukowane na żądanie, to żadne elementy kolekcji nie są marnowane.

Na targach Salone del Mobile zaprezentowana zostanie także wielokrotnie nagradzana kolekcja Signify Coastal Breeze. Produkty z gamy Coastal Breeze zostały w całości wykonane z sieci rybackich pochodzących z recyklingu, przekształconych w stylowe oraz funkcjonalne elementy dekoracyjne dla domu.

Zrównoważone projektowanie to podstawa

Dział zajmujący się technologią druku 3D jest jedną z najszybciej rozwijających się jednostek biznesowych w Signify. Swoim działaniem przyczynia się do realizacji celu wyznaczonego przez firmę, jakim jest podwojenie przychodów z obiegu zamkniętego do 32 proc. w 2025 r.

W roku bieżącym firma Signify połączyła wszystkie profesjonalne i konsumenckie kolekcje drukowane w technologii 3D pod marką Philips MyCreation. Philips MyCreation obejmuje teraz produkty od Lightolier, Shaper Pretalux firmy Cooper Lighting Solutions oraz Philips Tailored Lighting i łączy w sobie jakość oraz doskonałe wzornictwo i zrównoważony rozwój, które cechują wszystkie kolekcje.

Targi Salone del Mobile przyciągają rocznie ponad 300 000 odwiedzających, którzy chcą zobaczyć ekskluzywne projekty oraz wysokiej jakości produkty. Signify będzie obecny na pierwszym piętrze Holenderskiego Pawilonu Designu w Palazzo dei Giuresconsulti w Sala Donezelli.