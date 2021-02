Drzwi bez tradycyjnej klamki. Nowy pomysł także do wnętrz publicznych jest już w Polsce

Opatentowany przez włoską firmę magnetyczny zamek daje możliwość otwierania i zamykania drzwi bez tradycyjnej klamki, a także stworzenie aranżacji, w której drzwi zlicowane są ze ścianą.

Dostępny w ofercie firmy Agas zamek Touch to nowe rozwiązanie w zakresie projektowania drzwi wewnętrznych. Sprawdzi się nie tylko w przypadku ukrytych skrzydeł, w których klamka jest niewidoczna, ale także do drzwi zlicowanych ze ścianą i drewnianych rozwiązań z frezowanymi panelami. Daje to ogromne możliwości projektowe, gdyż rozwiązanie umożliwia stworzenie gładkich aranżacji, w których drzwi stają się integralną częścią ściany i nie odbiegają od niej wizualnie.

Ponadto, ukryta klamka z niewidoczną ościeżnicą jeszcze bardziej podkreśli ich nowoczesny, a nawet futurystyczny charakter. Dzięki specjalnie opracowanemu systemowi regulacji, zamek zapewnia idealnie domykanie skrzydeł drzwi. Zwolnienie magnesów następuje tylko w przypadku, kiedy skrzydło jest wyrównane z zaczepem. Zasięg magnesów można regulować za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm. Otwieranie lub zamykanie drzwi odbywa się za pomocą lekkiego pchnięcia skrzydła, które ukryte jest w ścianie.

Kiedy drzwi są otwarte, magnesy chowają się i pozostają w jednej płaszczyźnie, nadając drzwiom minimalistyczny oraz harmonijny wygląd. Jest to możliwe dzięki zdejmowanej pokrywie z klipsem, która ukrywa śruby mocujące i trzpienie regulacyjne magnesów.

Rozwiązanie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych projektach domów oraz mieszkań prywatnych inwestorów, jak i w aranżacjach miejsc komercyjnych lub w biurowcach, w których design traktowany jest z niezwykłą dbałością.

Zamek dostępny jest w wersji chromowanej o matowym wykończeniu, a także w kolorze białym i czarnym. Jego wymiary to 18 x 196 mm. Cena: 150 zł