Duże przeszklenia w architekturze: mogą być wygodne w użytku i energooszczędne

W nowoczesnej architekturze stosuje się coraz większe powierzchnie przeszkleń. Warto wybrać rozwiązanie łączące harmonijny wygląd transparentnej fasady z typowymi dla okien funkcjami, jak otwieranie i uchylanie skrzydeł okiennych, a także dobrymi parametrami termoizolacyjności.

REKLAMA

Aby móc w jeszcze pełniejszy sposób zrealizować założenia ambitnej, transparentnej architektury także w budynkach mieszkalnych, architekci sięgają coraz częściej po systemy fasadowe, które do tej pory kojarzyły się raczej z budynkami biurowymi i komercyjnymi. Nie zawsze jednak dają one możliwość np. otwierania dużych skrzydeł w celu wietrzenia pomieszczeń bez ograniczenia widoku. Wpinanie okien w tradycyjną fasadę skutkuje zazwyczaj znacznym poszerzeniem widocznych części profili, przez co całość konstrukcji nabiera wizualnej ciężkości.

Na rynku jest jednak kompleksowe systemowe rozwiązanie łączące harmonijny wygląd transparentnej fasady z typowymi dla okien funkcjami, jak otwieranie i uchylanie skrzydeł okiennych – fasada Schüco FWS 60 CV. W rozwiązaniu tym skrzydła okienne są ukryte w profilu nośnym fasady, co sprawia że szerokość podziału na kwatery stałe i otwierane jest zawsze taka sama i wynosi zaledwie 60 mm. Dzięki temu od zewnątrz nie można rozróżnić kwater stałych od otwieranych, gdy skrzydła są zamknięte. Jedynie od strony pomieszczenia widać subtelny rowek między skrzydłem okiennym a profilem nośnym fasady. System pozwala na tworzenie transparentnych pasm okiennych z oknami rozwierno-uchylnymi o wysokości nawet do 3,2 metra, które tworzą efekt „szklanej ściany”.

Alternatywnie okna można wyposażyć w okucia mechatroniczne TipTronic SimplySmart, które pozwalają na zdalne, komfortowe otwieranie i zamykanie dużych skrzydeł czy znajdujących się wysoko naświetli. Rozwiązanie daje ponadto możliwość zapewnienia izolacyjności akustycznej do 49 dB, odporności na włamanie do klasy RC 2 oraz integracji całoszklanych balustrad, które wraz z wysokimi oknami tworzą eleganckie, ultranowoczesne portfenetry.

Wielkopowierzchniowe przeszklenia prezentują się efektownie, jednak muszą spełniać określone kryteria termoizolacyjności, aby powstrzymywały ucieczkę ciepła w sezonie zimowym. W niektórych rozwiązaniach fasadowych czy okiennych spełnienie tego warunku skutkuje widocznym poszerzeniem ram. W systemie fasadowym FWS 60 CV efekt wysokiej izolacyjności cieplnej uzyskano m.in. przy zastosowaniu systemu przekładek termicznych. Współczynnik przenikania ciepła przykładowego modułu o wymiarach 1,2 m x 2,5 m z szybą dwukomorową o parametrze Ug=0,7 W/m2K uzyskuje rekordową wartość 0,84 W/m2K. Dzięki temu rozwiązanie to może być z powodzeniem stosowane w budynkach energooszczędnych, a nawet niskoenergetycznych.

Dzięki specjalnym komponentom systemowym możliwa jest także ochrona wnętrza przed nadmiernym przegrzewaniem się w sezonie letnim – przeszklenia można wyposażyć w przesłony okienne. Przy zastosowaniu okuć mechatronicznych połączonych z centralnym systemem sterowania budynkiem można ponadto zaprogramować okna na np. nocne wietrzenie. Gwarantuje to komfortowy mikroklimat budynku przy zachowaniu energooszczędności.