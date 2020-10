Eko-meble z ujemnym śladem węglowym? Polska marka prowadzi badania

Polski producent mebli luksusowych, RC Design, wraz ze środowiskami naukowymi, rozpoczął właśnie prace badawcze nad ekologicznym materiałem do produkcji mebli, który miałby składać się z roślin jednorocznych - konopi siewnej, sorgo, traw wieloletnich oraz ekologicznych żywic.

Świadomość społeczeństwa oraz wiedza jak funkcjonować bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, stale rośnie. Ograniczamy plastik, oszczędzamy wodę i energię, segregujemy odpady. Nie zmienia to jednak faktu, że każdego roku na świecie ubywa kilka milionów hektarów lasów. Nadmierny konsumpcjonizm niszczy naszą planetę. RC Design zapowiada odwrócenie tego trendu.

– Rozpoczęliśmy prace badawczo-naukowe nad innowacyjnymi i ekologicznymi surowcami oraz rozwiązaniami. Pracujemy nad materiałami do zastosowania w meblarstwie i budownictwie z ujemną emisją gazów cieplarnianych w całym procesie tworzenia i użytkowania produktu, co będzie niosło za sobą korzyści środowiskowe, bez konieczności eksploatacji terenów leśnych. Polskie lasy dają około 4 tony suchej masy rocznie z hektara do wykorzystania w meblarstwie czy budownictwie. Rośliny, nad którymi RC Design wraz z partnerami prowadzi badania, dają od 10 do nawet 25 ton suchej masy rocznie z hektara uprawy. Można łatwo przeliczyć, ile więcej imponujących produktów można wytworzyć z hektara uprawy w stosunku do hektara lasów, jednocześnie z zachowaniem lasów aktualnie wykorzystywanych na ten cel. Prace naukowe i badania laboratoryjne już trwają. Opracowany produkt będzie miał na celu podniesienie komfortu użytkownika w postaci bardzo atrakcyjnych mebli utożsamianych z nieskazitelną naturą. Dbałość o planetę to podstawa w DNA naszej marki. W tę stronę chcemy konsekwentnie się rozwijać – opowiada Rafał Cebula, Prezes Zarządu RC Design.

Pierwsze meble z ekologicznych surowców dostępnych na rynku, zostały już wyprodukowane przez RC Design dla ich marki mebli luksusowych GO.CE Design. Płyty meblowe sprowadzone z USA oraz drewno OXYtree użyte do stworzenia prototypów mebli to dowód na to, że zmierzamy ku ekologicznemu trendowi w branży meblarskiej. Przed nami konsekwentnie zaplanowana i konieczna rewolucja, która zmieni wnętrza domów i mieszkań w zgodzie z naturą.