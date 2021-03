Ekodesign – niskoemisyjne aluminium w architekturze

Pandemia to doskonały moment dla producentów, by poszerzyli oferty o innowacyjne rozwiązania, które będą sprzyjać ludziom i środowisku oraz dla osób, które chcą otaczać się niebanalnymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku.

Nowoczesny dom nie boi się aluminium

Aluminiowa rewolucja trwa. Surowiec ten jest coraz częściej wykorzystywany w branży budowlanej, a jego niezwykłe właściwości doceniają także prywatni inwestorzy. Ogromna estetyka i minimalistyczny design konstrukcji aluminiowych kojarzą się z luksusem i są symbolem nowoczesności. Nie dziwi więc, że podczas wykańczania wymarzonego domu i urządzania jego otoczenia tak chętnie wybieramy rozwiązania aluminiowe.

Jednak walory wizualne to dopiero połowa sukcesu tego surowca. Niezwykła plastyczność sprzyjająca formowaniu dowolnych kształtów otwiera przed producentami szerokie możliwości zastosowań – od niewielkich rozmiarów elementów po wielkoformatowe systemy. Aluminium jest wytrzymałym, a jednocześnie lekkim materiałem. Doskonale izoluje ciepło i jeśli chodzi o zielone rozwiązania, święci dziś prawdziwe triumfy.

Pośród ogrodu siedzi ta królewska para…

Aluminium coraz częściej gości nie tylko na salonach, ale i w ogrodach. Z jego pomocą możemy szybko wyczarować przestrzeń zachęcającą do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nowoczesne pergole tarasowe, zadaszenia czy panele osłonowe to doskonały sposób na wydzielenie strefy relaksu i ukrycie przed spojrzeniami sąsiadów tego, co powinno pozostać prywatne.

Z uwagi na właściwości metalu, aluminiowa architektura ogrodowa jest w pełni odporna na niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak wilgoć, wiatr czy nadmierne nasłonecznienie, przez co nie koroduje, nie odkształca się, jest stabilna i nie wymaga przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych. Jednak bezapelacyjna funkcjonalność to nie jedyna zaleta tego surowca. Choć powszechnie uznawało się go za materiał zimny i dedykowany branży technologicznej, dziś mocną stroną ALU jest naprawdę ciekawe podejście do designu. Materiał może przybrać dowolny kolor palety RAL, wyróżniać się wykończeniem matowym lub błyszczącym, a nawet doskonale imitować drewno. Wszystko zależy od efektu, który finalnie chcemy osiągnąć. Co więcej, pozwala nam puścić wodze wyobraźni i przeobrazić ogrodowe marzenia w rzeczywistość. Oryginalna altana? Przykuwające wzrok ogrodzenie? Przydomowa szklarnia? Dla ALU to nic trudnego.

Strażnik klimatu

Biorąc pod uwagę żywotność – aluminium nie ma sobie równych. Ilość jego cykli życiowych jest praktycznie nieograniczona. W praktyce oznacza to, że jest z łatwością poddawane recyklingowi, a do obróbki wtórnej potrzeba dużo mniejszej ilości energii i nakładu finansowego, niż w przypadku wytwarzania surowca od podstaw. To działanie skutkuje zmniejszeniem śladu węglowego oraz ograniczeniem wydobywania rud boksytu.

Eko-rewolucja wywołana odpowiedzialnością społeczną koncernów skutkuje nieustannym ulepszaniem technologii produkcyjnych, mających na celu powstrzymanie szybko zachodzących zmian klimatycznych.