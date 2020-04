Ekologiczny sposób na nawierzchnie przestrzeni outdoorowych

Płyty ażurowe to świetne rozwiązanie na podjazdy, parkingi i place, które cechuje się wytrzymałością, ponadczasowym designem, a także pozwala stworzyć powierzchnię bioaktywną w zgodzie z obowiązującymi proekologicznymi trendami kształtowania przestrzeni i krajobrazu.

Betonowe ażurowe kostki to rozwiązanie znane od lat, stosowane z powodzeniem na parkingach, placach oraz podjazdach. Ich główną zaletą jest przede wszystkim funkcjonalność. Z uwagi na swój kształt i znajdujące się w nawierzchni otwory woda deszczowa jest szybko odprowadzana do gruntu, dzięki czemu nie jest konieczne wykonywanie specjalnych odwodnień liniowych.

Ma to ogromne znaczenie przy dużych opadach, gdyż nadmiar wody jest natychmiast odprowadzany, co zapobiega zalaniu budynku lub podtopieniu części działki. Przy zachowaniu właściwych spadków taka nawierzchnia schnie szybko, co ma istotny wpływ na zwiększenie przyczepności kół samochodów.

Niewątpliwym atutem jest również możliwość nasadzenia w otworach trawy, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię zieloną, czyli bioaktywną. Ogranicza to znacznie nagrzewanie się nawierzchni, a także zapobiega szybkiemu wysychaniu gleby. Ma to istotne znaczenie w szczególności w miesiącach letnich, które w ostatnich latach są niezwykle słoneczne i suche.

Niewątpliwym atutem nawierzchni ażurowych jest również ich wytrzymałość na uszkodzenia. Powierzchnie betonowe są ograniczone do minimum, gdyż brakuje tu dużych płaszczyzn, co sprawia, że płyta pracuje inaczej i może wytrzymać większy nacisk, a co za tym idzie – przenosić większe obciążenia. W połączeniu z odpornością na warunki atmosferyczne oraz minimalnymi wymaganiami pielęgnacyjnymi daje to gwarancję utrzymania pożądanego efektu wizualnego na długie lata. Bardzo ważnym parametrem w kontekście odporności na uszkodzenia jest również grubość kostek ażurowych.

Choć pozornie może wydawać się, że płyty ażurowe nie należą do atrakcyjnych rozwiązań architektonicznych to w istocie tak nie jest. Można w nich bowiem posiać trawę. Taki mariaż betonu z roślinnością sprawi, że osiągniemy pożądany w nowoczesnej architekturze kontrast szarej nawierzchni z żywą zielenią. Ponadto siejąc trawę w otworach, uzyskamy powierzchnię bioaktywną, co jest zgodne z proekologicznymi trendami w aranżacji przestrzeni. Alternatywnym rozwiązaniem może być wypełnienie otworów bardzo drobnym grysem. Najlepiej dobrać taki, który nieco różni się kolorem od barwy kostki. Jest to ciekawa propozycja ekologicznego rozwiązania budowy i aranżacji nawierzchni w przestrzeniach publicznych.