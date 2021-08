Elewacja budynku: nowa okładzina. Doskonale imituje drewno

Okładzina elewacyjna Kerrafront Wood Effect łączy nowoczesną funkcjonalność z ponadczasową estetyką. Jest trwała i doskonale imituje naturalne drewno. Nie wymaga konserwacji ani malowania, a jej wygląd pozostaje niezmienny przez lata.

W harmonii z naturą

Okładzinę Kerrafront cenią zarówno właściciele prywatnych domów, jak i specjaliści zajmujący się montażem. Dzięki niskiej wadze paneli oraz wbudowanym zamkom instalacja jest niezwykle łatwa i szybka. W kolekcji Wood Effect znajdziemy aż cztery różnorodne kolory drewna przypominające odcienie występujące w naturze oraz dwa typy paneli: pojedyncze lub poczwórne.

Nowoczesny kształt poczwórnej deski pozwala uzyskać wyrazisty efekt na fasadzie domu, a deska pojedyncza spodoba się osobom ceniącym klasykę.

Oszczędność czasu

Marka Vox zaprojektowała Kerrafront z myślą o oszczędności naszego czasu. Okładzina jest już gotowym produktem, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych zabiegów. Każdy panel stworzony został ze specjalnej mieszanki minerałów i polimerów. Zastosowana w nim innowacyjna technologia Kerracore sprawia, że rdzeń panela wyróżnia wysoka gęstość oraz jednorodność. Dlatego okładzina odporna jest na warunki atmosferyczne: nie zmienia kształtu pod wpływem promieni słonecznych oraz silnego mrozu, a dodatkowo odporna jest na wilgoć: nie wchłania wody, dzięki czemu uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów. Zapewnia także prawidłową wentylację ścian, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pleśni. Nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji, dzięki czemu jest bezpieczna dla alergików oraz naszych pociech.

Jak naturalne drewno

Dekory w kolekcji Wood Effect przypominają drewno ze słojami oraz sękami występującymi w naturze. Okładzina posiada także delikatnie wyczuwalną teksturę szczotkowanego drewna, dzięki czemu jest przyjemna w dotyku. Jeśli zależy nam na ciepłym, przytulnym charakterze domu, wybierzmy miodowy Malt Oak. Dla zwolenników wyrazistych aranżacji dobrym rozwiązanie będzie głęboki odcień Caramel Oak lub Concrete Oak. Lekkie i łatwe w obróbce panele doskonale kryją izolację budynku oraz zapewniają prawidłową wentylację ścian.

Z myślą o środowisku

Okładziny elewacyjne Kerrafront Wood Effect wytwarzane są z tworzyw termoplastycznych, które w pełni nadają się do wielokrotnego odzysku. Dzięki temu obniża się ślad węglowy nawet do 40% w porównaniu do produktów wytwarzanych wyłącznie z polimerów syntetycznych. Okładziny Kerrafront wyróżniają się także trwałością: czas eksploatacji wynosi do 50 lat. Przez ten okres nie wymagają konserwacji, dzięki czemu nie używamy dodatkowych środków chemicznych szkodliwych dla środowiska.