ESG w trzech krokach, czyli jak dostosować nieruchomość do zasad zrównoważonego rozwoju

Jak na co dzień wspierać ochronę środowiska w budynkach? Przedstawiamy trzy proste kroki, które pomogą dostosować istniejącą nieruchomość do zasad ESG.

Budownictwo odpowiada za aż 42 proc. finalnego zużycia energii, 38 proc. światowych emisji CO2 oraz 30 proc. zużycia wody.

9 na 10 istniejących obecnie budynków będzie nadal w użytku w 2050 roku, w którym zakładane jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dlatego tak istotne jest dostosowanie nieruchomości do zasad zrównoważonego rozwoju.

Warto zainwestować w efektywniejsze wykorzystywanie mediów, wyposażenie pomieszczeń w kosze do odpowiedniej segregacji czy rezygnacja z papieru to kilka prostych do podjęcia kroków.

- Dostosowywanie nieruchomości do zasad zrównoważonego rozwoju przynosi korzyści zarówno właścicielom jak i najemcom. Właściciele zyskują m.in. wzrost wartości i konkurencyjności nieruchomości dla potencjalnych i nowych najemców oraz inwestorów. Najemcy z kolei mają dzięki temu możliwość korzystania z nowoczesnej przestrzeni, integrującej społeczność i zapewniającej optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Jednocześnie, zasady ESG są coraz powszechniej włączane do strategii firm, a biurowiec jest jednym z kluczowych elementów tej polityki w zakresie ekologii – mówi Paweł Kotlarski, dyrektor w dziale zarządzania nieruchomościami w CBRE, odpowiedzialny za wsparcie firm we wdrażaniu strategii ESG.

Krok 1: Wsparcie ekologii najemców

Działania użytkowników budynków są ważną częścią całego łańcucha ESG. Wśród inicjatyw dla najemców znajdują się m.in. edukacja ekologiczna poprzez newslettery czy e-magazyny, proekologiczny regulamin budynku czy przypominanie o korzyściach z oszczędzania mediów. Oprócz tego użytkownicy powinni mieć możliwość aktywności fizycznej, co wspierają sala lub klub fitness, szatnie rowerowe z prysznicami, parkingi rowerowe. Warto również zachęcać do korzystania ze schodów zamiast wind, jeśli jest taka możliwość.

Krok 2: Oszczędzanie mediów

Efektywniejsze wykorzystywanie mediów w budynku jest nie tylko ekologiczne, ale i tańsze. Stąd do tego punktu najemców nie trzeba przekonywać, bo to im się po prostu opłaca. Warto jednak tłumaczyć, które elementy w budynku ułatwiają efektywne wykorzystanie mediów. Należą do nich m.in. stały monitoring ich zużycia, instalacja perlatorów w kranach, oznakowania zachęcające do oszczędzania np. wody, odzyskiwanie wody deszczowej do toalet i podlewania roślin, czujniki ruchu czy wymiana oświetlenia na LED.

Systemy wykazujące i monitorujące aktualne zużycie mediów w obiekcie cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki nim użytkownicy mogą jeszcze bardziej świadomie optymalizować ich zużycie. Oprócz tego duży wpływ ma zrównoważenie temperatury w zależności od pory roku (niezbyt wysoka zimą i niezbyt niska latem) czy odzyskiwanie ciepła z garaży.

Krok 3: Wyposażenie

Zwiększenie wykorzystywania komunikacji elektronicznej czy elektronicznych nośników informacji to mniejsze wydatki na papier i ochrona drzew, a wykorzystywanie ekologicznych środków w trakcie usuwania śniegu czy mycia elewacji pozwala ograniczyć wpływ tych działań na naturę. Niezbędnym elementem budynków zgodnych z gospodarką cyrkularną jest również wyposażenie pomieszczeń w kosze lub urządzenia umożliwiającą efektywną segregację śmieci.

Zrównoważony rozwój w aspekcie społecznym to zdrowie i komfort człowieka, dlatego w takich budynkach najemcy powinni mieć dostęp do zadbanej zieleni wewnątrz i na zewnątrz, a także instalacji wodnych, takich jak fontanny czy tężnie.