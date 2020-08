Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku: tu przed wirusem chroni nanotechnologia

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucja kultury upowszechniająca dziedzictwo Solidarności, zostało zabezpieczone przeciwko wirusom i bakteriom z wykorzystaniem rozwiązania opartego na nanotechnologii.

Dzięki aplikacji preparatu TitanSolid, zawierającego dwutlenek tytanu, w instytucji następuje proces naturalnej samodezynfekcji, wykorzystujący zjawiska zachodzące w przyrodzie. Przebiega on w systemie ciągłym, kiedy tylko zapewniony jest dostęp światła.

– Zabezpieczenie wystawy oraz powierzchni budynku ECS dostępnych dla zwiedzających trwałym, a jednocześnie naturalnym środkiem jest dla nas niezwykle ważne. Stanowi ono ochronę zarówno dla zwiedzających, jak i pracowników instytucji, zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo zwiedzania oraz przebywania osób na terenie obiektu. Dzięki temu jesteśmy pewni, że zarówno nasi goście, jak i pracownicy, w sytuacji utrzymującej się pandemii są w pełni bezpieczni, a ryzyko zachorowania ograniczone jest do minimum – komentuje Alina Andrieu, Wydział Zarządzania Majątkiem ECS.

Preparat został zaaplikowany przez producenta, Lumichem, na ekspozycji ECS i w innych pomieszczeniach dostępnych dla zwiedzających. Zabezpieczona została wystawa stała na pierwszym i drugim piętrze, sala wystaw czasowych, taras widokowy, szatnia i inne przestrzenie wspólne. Na powierzchniach w instytucji jest obecnie aktywny system powłok fotokatalitycznych, które pod wpływem światła naturalnego lub sztucznego, zmieniają bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje w dwutlenek węgla, wodę i proste jony nieorganiczne.

- Nasze rozwiązanie bazuje na naturalnych procesach fizykochemicznych. W rezultacie jest w pełni bezpieczne dla środowiska i organizmu człowieka, zapewniając sterylność pokrytych powierzchni. TitanSolid jest szczególnie przydatny w obecnej sytuacji, kiedy obowiązują podwyższone wymogi higieniczne. Jego zastosowanie uwalnia bowiem od konieczności ciągłej dezynfekcji, która jest uciążliwym i kosztownym procesem. Obecnie wszyscy zwiedzający ECS mogą w pełni korzystać z całego spectrum zasobów instytucji i poznawać szczegóły związane z działalnością Solidarności bez obaw o zarażenie koronawirusem – wyjaśnia Jacek Zołociński, prezes zarządu Lumichem.

TitanSolid jest jedynym na świecie rozwiązaniem bazującym na nanocząsteczkach dwutlenku tytanu, który wykazuje swoją aktywność w pełnym widmie światła naturalnego i sztucznego. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach i opatentowane. Utrzymuje on swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od aplikacji nawet na często używanych elementach, jak włączniki czy klamki, jest przy tym odporny na ścieranie i mycie z użyciem zwykłych środków czyszczących (bez chloru). Może być skutecznie stosowany na wszelkiego rodzaju podłożach, nie zmieniając ich koloru ani struktury. Dodatkowo, w zaaplikowanych pomieszczeniach oczyszcza powietrze, neutralizuje zapachy i likwiduje lotne związki organiczne (LZO).

Stworzone na terenie Młodego Miasta Gdańsk Europejskie Centrum Solidarności, upamiętniające rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie, to już kolejne miejsce, które wykorzystało preparat do zabezpieczenia swoich zbiorów. Jako pierwsza jednostka kulturalna rozwiązanie to wdrożyło Centrum Nauki Kopernik. Z preparatu Lumichem skorzystało także interaktywne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.