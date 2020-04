Filozofia "zero waste" w łazience

Filozofia „zero waste” i ekologiczny styl życia to raczej konieczność niż trend, co nie zmienia faktu, że modny minimalizm, styl industrialny i wciąż popularny styl skandynawski doskonale wpisują się w tę tendencję. Producenci armatury sanitarnej wdrażają też innowacyjne rozwiązania w urządzeniach łazienkowych służące zminimalizowaniu zużycia wody bez obniżenia komfortu ich użytkowania.

Zasoby słodkiej wody na naszej planecie kurczą się, równocześnie zaś zwiększa się zapotrzebowanie na nią, wynikające ze wzrostu liczby ludności i stopy życiowej. W ciągu najbliższych dekad tendencja ta będzie wzrastać. Wobec odczuwalnych i widocznych gołym okiem skutków zmian klimatycznych coraz bardziej uświadamiamy sobie, że jako zwykli obywatele powinniśmy podejmować działania mające na celu zahamowanie następujących zmian.

Zestawy natryskowe przesuwne z deszczownią Amigo VerdeLine (z kwadratową głowicą deszczowni i rączką natryskową) oraz Amiga VerdeLine (z okrągłą deszczownią i rączką natrysku) pozwalają ograniczyć zużycie wody nawet o 50%. Jest to możliwe dzięki systemowi Ferro Air-in napowietrzającemu strumień wody. W efekcie wypływa jej mniej, ale użytkownik nie czuje dyskomfortu z tego powodu. Prosty lecz elegancki zestaw Amiga świetnie zaprezentuje się na tle szarych płytek w otwartej strefie prysznica bez brodzika, w otoczeniu zieleni i ekologicznych dodatków, jak designerski taboret wykonany z kawałka drewna. Metalowy przesuwny drążek oraz praktyczna półka na kosmetyki posiadają regulację mocowania, co pozwala na dopasowanie urządzenia do wzrostu użytkowników, a regulowany rozstaw uchwytów na montaż w istniejących w ścianie otworach. Na uwagę zasługuje również zastosowany system FerroEasyClean umożliwiający łatwe usuwanie gromadzącego się kamienia wapiennego.

Przepływ wody w standardowych słuchawkach prysznica to około 15 l/min., natomiast w natrysku Doppio VerdeLine – 7,1 l/min., a przy zastosowaniu funkcji ECO nawet 1,5 l/min. Stosownie do nastroju i potrzeb możemy wybrać jedną z trzech opcji strumienia: deszcz, masaż lub lekki. Natrysk pięknie harmonizuje z minimalistycznym, ekologicznym wnętrzem. Z królującymi bielą i szarością intrygująco kontrastują elementy z surowego drewna oraz miedziana lampa.

Zdecydowanie niższe opłaty za wodę to pierwszy szybki, wymierny efekt wyboru produktów z linii VerdeLine. Docenią go bez wątpienia wszyscy użytkownicy, nawet ci nie do końca przekonani, że jednostkowe wybory mogą mieć globalne skutki.

W industrialnej łazience z dominującym kolorem stali uwagę przykuwa deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną Trevi. Zamontowana na ścianie w otwartej strefie – bez kabiny i brodzika, z dyskretnie wkomponowanym odpływem ściennym, intryguje mocowaniem zintegrowanym z ramieniem deszczowni oraz minimalistyczną baterią. System Safe Stop 38° powodujący blokadę gorącej wody docenią przede wszystkim rodzice dzieci, które uczą się samodzielności w łazience. Bateria termostatyczna umożliwia również oszczędzanie wody, gdyż jej właściwą temperaturę uzyskujemy w ciągu maksymalnie 4 sekund, podczas gdy w tradycyjnej baterii ustawienie temperatury trwa kilka razy dłużej. Dzięki temu nasze rachunki za energię potrzebną do podgrzania wody będą niższe.