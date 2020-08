Floralne motywy w nowej kolekcji tapet

Klasyczny styl brytyjskich i francuskich okładzin ściennych z wysoką rozdzielczością nowoczesnego nadruku spotykają się w klimatycznej kolekcji tapet, dla których motywem przewodnim jest natura.

Tapety często są kojarzone ze specyficznym, starodawnym, charakterystycznie dekoracyjnym stylem. W rzeczywistości okładziny ścienne pojawiły się w historii wnętrz już w czasach antycznych i ogromnie ewoluowały w ciągu swojej historii.

Przed wynalezieniem druku, najbogatsi wynajmowali artystów, by ozdobili tapety dziełami rąk. W epoce technologii drukarskiej, tapety stały się bardziej ekonomicznym materiałem. Wielka Brytania, Francja i Włochy, dzięki miłości do sztuki i piękna, stały się prekursorami orędowników dekoracyjnego potencjału tapet, konsekwentnie promując ich komercyjny rozwój.

Dziś doskonała jakość cyfrowego nadruku i znakomitych materiałów szybko eliminują technologiczne ograniczenia poprzednich dekad.

Old London to nowa kolekcja tapet, zaprojektowana przez artystów spod znaku Tecnografica. Łączy klasyczny styl brytyjskich i francuskich okładzin ściennych z niezwykle wysoką rozdzielczością nowoczesnego nadruku. Tak jak wówczas, główny temat grafik to natura: w istocie te piękne ilustracje, stworzone jako ręczny rysunek przez artystów Tecnografiki, są powtórzone we wzorach, ukazując wszystkie drobne detale, szczegóły i barwy delikatnych owoców i kwiatów.

Old London to zanurzenie w dawnych dekoracjach, przerzucając most pięknego wzornictwa i cudownych kolorów z przeszłości w teraźniejszość. Ręczny rysunek floralnych motywów to hołd dla historii ścienne wzornictwa, oddany na tapecie w każdym szczególe dzięki zaawansowanej technologii cyfrowego druku.