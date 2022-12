Gospodarowanie wodą: jak robić to rozsądnie w dużych projektach budowlanych

Według wyliczeń ekspertów, Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca. Dlatego tak istotne jest rozsądne gospodarowanie wodą. Zwłaszcza w dużych projektach budowlanych.

REKLAMA

Według wyliczeń ekspertów, Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca. Mniejsze zasoby wody na mieszkańca mają tylko Malta i Belgia.

Rozwiązania pozwalające racjonalnie wykorzystywać wodę stają się coraz popularniejsze w przypadku budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

Grupa Antczak, realizując nowoczesne obiekty mieszkalne i przemysłowe, wprowadza zaawansowane instalacje wykorzystujące wodę z naturalnych opadów.

System z powodzeniem zastosowano już w trzech obiektach logistycznych, z których dwa znajdują się w Magnicach pod Wrocławiem, a jeden w Kokotowie pod Wieliczką

Deszczówka będzie wykorzystywana także w nowopowstającym wielorodzinnym budynku mieszkalnym w warszawskiej dzielnicy Ursus.

O korzyściach płynących wprost z oszczędzania wody w mieszkaniu czy domu wiedzą dobrze ich użytkownicy. Wykorzystanie wody użytej wcześniej do mycia, tzw. szarej wody, w dalszej kolejności do spłukiwania toalety, to oszczędność, w zależności od liczby osób w lokalu, od 20 do nawet 80% samej wody. Aspekt środowiskowy i oszczędność wody to jedna korzyść, druga to niższe rachunki za jej zużycie.

Odpowiedzialne myślnie o ekologii i jednocześnie o budżecie ma swoje racjonalne uzasadnienie, dlatego w przypadku budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych rozwiązania pozwalające racjonalnie wykorzystywać wodę skutecznie torują sobie drogę.

Równie oszczędnym i ekologicznym sposobem jest wykorzystanie tzw. wody z opadów w skali przemysłowej. Dzięki odpowiednim instalacjom zbierającym, umieszczonym na budynkach czy halach, pozyskana deszczówka może zaspokoić zapotrzebowanie całego zakładu przemysłowego, bez konieczności wyczerpywania pobliskich źródeł wody.

Grupa Antczak, realizując nowoczesne obiekty mieszkalne i przemysłowe, wprowadza zaawansowane instalacje wykorzystujące wodę z naturalnych opadów. Ten system z powodzeniem zastosowano już w trzech obiektach logistycznych, z których dwa znajdują się w Magnicach pod Wrocławiem, a jeden w Kokotowie pod Wieliczką.

Magnice - hala magazynowa, fot. Grupa Antczak SA

Deszczówka będzie wykorzystywana także w nowopowstającym wielorodzinnym budynku mieszkalnym w warszawskiej dzielnicy Ursus. Woda wykorzystywana w tych obiektach dla potrzeb instalacji sanitarnych pochodzi z naturalnych opadów deszczu, czyli dodatkowo jej pozyskanie nie wiąże się z kosztami zakupu u dostawcy komunalnego.

Od dewelopera czy wykonawcy oczekuje się dziś nie tylko zastosowania najlepszych materiałów budowlanych i najwyższej jakości rozwiązań technicznych, ale kluczowe staje zbudowanie obiektu, który będzie przyjazny dla użytkowników, ekologiczny, energooszczędny i optymalny pod kątem kosztów eksploatacji. Dlatego w naszych projektach deweloperskich i przemysłowych wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają, przy zapewnieniu wysokiej jakości użytkowania, na wymierne oszczędności, które są także elementem rzeczywistego systemu ochrony środowiska. Chcemy jako renomowany i doświadczony wykonawca upowszechniać wszystkie dostępne rozwiązania chroniące środowisko i skutecznie ograniczające ślad węglowy. Nie ma tu znaczenia czy oszczędności uzyskane dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, w tym przypadku deszczówki, będą sięgać w roku kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ważne, że te oszczędności będą wymierne i dla środowiska, i dla budżetu użytkowników – podkreśla Michał Janiak, manager ds. br. sanitarnej w Grupie Antczak SA.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich instalacji woda z opadów trafia z dachów systemem rynien do podziemnego zbiornika, gdzie po tzw. podczyszczeniu, czyli usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń przesyłana jest do obiektu i tam służy do spłukiwania toalet. Istotne jest to, że taka woda nie tworzy żadnych zacieków czy śladów na ceramice sanitarnej.

Także markowi producenci takich urządzeń gwarantują, że ich wyroby nie zmieniają koloru w kontakcie z wodą odzyskiwaną w naturalny sposób. Ważne jest także i to, że dopiero w przypadku ewentualnego wyczerpania się całego zasobu zgromadzonej w zbiorniku deszczówki, do instalacji w danym obiekcie pobiera się wodę z wodociągu od zewnętrznego dostawcy.

Magnice - instalacja wykorzystująca szarą wodę, fot. Grupa Antczak

Według wyliczeń ekspertów, Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca. Mniejsze zasoby wody na mieszkańca mają tylko Malta i Belgia. W naszym kraju na jedną osobę przypada ok. 1580 m3 wody na rok czyli tyle, ile na statystycznego mieszkańca Egiptu. Dlatego tak istotne jest rozsądne gospodarowanie wodą, a tam, gdzie to możliwe, zarówno w gospodarstwach domowych, ale przede wszystkim w dużych projektach budowlanych, powtórne wykorzystywanie tzw. szarej wody lub gromadzenie i gospodarowanie deszczówką.