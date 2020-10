Holenderska marka pokazała nową kolekcję w klimacie modern vintage

Nowa kolekcja znanej marki wnętrzarskiej z Holandii to zaprojektowane w duchu modern vintage meble i dodatki.

Marka HKliving w kolekcji na 2021 rok, w której nowe są zarówno formy produktów, jak i wzory oraz kolory, ukazuje zupełnie inne oblicze – odmłodzone, bardziej żywiołowe i znacznie radośniejsze. Jej ostatnie projekty są wyjątkowe.

Tekstylia

Poduszki i obicia niektórych mebli, np. ławy, z nowej kolekcji marki zdobią popularne w latach 70. XX wieku regularnie powtarzające się, drobne motywy kwiatowe, realistyczne albo mocno zgeometryzowane, a także wzory zwierzęce z następnej dekady rodem (zadziwiające, jak „łączki” i panterki czy pasy zebry harmonijnie razem wyglądają). Te oryginalne desenie są efektem współpracy z Doris, a właściwie Kim Wijte, holenderską poszukiwaczką skarbów vintage, pasjonatką projektowania, mody i rzemiosła. Projektanci HKliving wspólnie z nią stworzyli – jak mówią – „coś kwiatowego, coś szykownego, coś buduarowego”, co dodało modowego charakteru produktom firmy.

Dekoracje ścienne

Jeśli ściany nie są ozdobione, wnętrze pozostaje nieukończone! HKliving dobrze o tym wie i od lat tworzy unikatowe dekoracje, które dodają wnętrzu wyrazu. Obszerna i zróżnicowana kolekcja 20/21 autorskich grafik i dekoracji ściennych ma minimalistyczny, ale bardzo ciekawy charakter. Uwagę zwracają zwłaszcza monochromatyczne obrazy z reliefowymi ornamentami, jak również grafiki, które wyglądają, jakby zostały narysowane kredą na szkolnej tablicy. I jedne, i drugie są tak niezwykłe i intrygujące, że nie sposób obok nich przejść obojętnie!

Sofy

Do rodziny sof dołączyły modele w nowych, pięknych tkaninach – welwecie i aksamicie sztruksowym w atrakcyjnych odcieniach: szarego kamienia, błękitu królewskiego i starego złota. W każdym z tych kolorów np. sofa Vint sprawia wrażenie jeszcze bardziej zachęcającej do wypoczynku. Miękka, przepastna, o miłych dla oka krągłościach, wręcz kusi, żeby na niej wygodnie usiąść i w pełni się zrelaksować. To mebel modułowy. Można więc idealnie dopasować jego wielkość do własnych potrzeb i oczywiście do wielkości pomieszczenia, a także – co bardzo istotne – nadać mu niemal dowolną formę, np. w kształcie litery I, L lub U i jeszcze wkomponować w konstrukcję stolik kawowy. Niezwykle pomysłowe i bardzo praktyczne rozwiązanie.

70’s ceramics

Ta bestsellerowa kolekcja zastawy stołowej marki powiększyła się teraz o elementy w nowych kształtach i barwach. Projektanci HKliving, zainspirowani wzornictwem lat 70., stworzyli kubki, dzbanki, miseczki i talerze, ozdobione nieregularnymi pasami i nakrapianymi wzorami w pastelowych odcieniach różu, błękitu i żółtego. Do kultowych już naczyń z poprzednich lat pasują idealnie. Choć różne, łączy je od razu rozpoznawalny, nieco surowy styl. Wyróżniają się one nie tylko urodą, ale też walorami użytkowymi – wykonane ze znakomitej jakości ceramiki, są trwałe i można je myć w zmywarce oraz używać w kuchence mikrofalowej.