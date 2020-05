Holenderska marka pokazała stylową kolekcję na lato

Drewno, skóra, terrazzo, rattanowa plecionki, boucle połączone z organicznymi, obłymi kształtami i łagodnymi kolorami to pomysł projektantów holenderskiej marki Zuiver na lato. Zobaczcie jej nową kolekcję.

Motto holenderskiej marki brzmi: „Projekty jutra już dziś we wnętrzu”. I nie są to słowa na wyrost, bo produkty Zuiver kreowane są przez zespół projektantów zainspirowanych dynamicznie zmieniającym się otoczeniem i wyznaczają najnowsze wnętrzarskie trendy.

Zuiver powstał w 1998 roku i od tego czasu oferuje kompleksowe kolekcje do wnętrz, od mebli, przez lampy, po dekoracyjne dodatki, z których można stworzyć spójną aranżację. Marka preferuje styl nowoczesny, ale przetwarza go we własną, oryginalną odmianę, dzięki czemu stała się rozpoznawalna i zyskała liczne grono fanów na całym świecie, również w Polsce.

A czym projektanci się kierowali, przygotowując letnią kolekcję? Opowiedziała nam o tym Caroline van Velze, współzałożycielka i dyrektor kreatywna marki. Otóż, inspiracji dostarczyła jej publikacja Marie Kondo, w której autorka zachęca do „redekoracji” mieszkania, pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i podarowania ich komuś, kto da im nowe życie. Caroline tak zrobiła i uznała, że w „wyczyszczonych” pomieszczeniach znacznie lepiej się żyje. I właśnie ta konstatacja natchnęła ją do zaprojektowania mebli i dodatków, które stworzą piękną aranżację nawet wtedy, gdy będzie ich niewiele, co zresztą jest bliskie ideom minimalizmu, które marka wyznaje od początku swojego istnienia.

Celowi wykreowania spokojnej, sprzyjającej odpoczynkowi atmosfery służyło również użycie drewna, skóry, terrazzo, rattanowej plecionki, boucle, czyli materiałów przyjaznych naturze i mieszkańcom, a także nadanie przedmiotom organicznych, obłych kształtów – łagodnych i wręcz zapraszających do relaksu. Równie miłe dla oka i dobrze przez wszystkich tolerowane są dominujące w kolekcji kolory. To beże, brązy, odcienie pasteli, zieleni i przybrudzonego oranżu – nie mdłe, ale i nie jaskrawe.

W najnowszej kolekcji znalazły się m.in.: sofa Star, będąca niby leżanką, ale z wygodnym oparciem i zintegrowanym stolikiem; lampa Grow wyglądająca niczym trójwymiarowy, świetlny obraz, kredens Barbier o opływowej formie i cienkich nóżkach, wykonany z drewna orzecha lub jesionu; dostępny w formie plecionej lub tapicerowanej fotel Spike o (przewrotnie) miękkiej formie; dywan Dream w delikatnych kolorach, ozdobiony geometrycznym deseniem.