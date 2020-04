Home office na świeżym powietrzu. Outdoorowe inspiracje w dobrym stylu

Wygodne #homeoffice na pięknie urządzonym tarasie czy swobodny odpoczynek w przydomowym ogrodzie to teraz prawdziwy luksus. Stylowe i funkcjonalne meble outdoorowe to nie tylko przyjemnie spędzony czas, ale też wygoda na miarę różnorodnych potrzeb

Otwórz drzwi, zyskaj dodatkową przestrzeń i relaksuj się komfortowo spędzając czas z bliskimi na świeżym powietrzu. Wiosna w pełni, a BoConcept nawet w obliczu obecnej sytuacji zachęca do znalezienia czasu i chęci, by odpowiednio przygotować outdoorowe przestrzenie – niech będą tak stylowe, jak te domowe!

Wygodne #homeoffice na pięknie urządzonym tarasie czy swobodny odpoczynek w przydomowym ogrodzie to teraz prawdziwy luksus. Poranna kawa pośród zieleni, a może wspólny posiłek na świeżym powietrzu? Stylowe i funkcjonalne meble outdoorowe to nie tylko przyjemnie spędzony czas, ale też wygoda na miarę różnorodnych potrzeb. Ogrodowe zacięcie warto wykorzystać do stworzenia własnego ziołowego lub kwiatowego ogródka. Nie trzeba wiele – wystarczy kilka pięknych donic, odpowiednia ziemia i wybrane sadzonki. Komfortowe miejsce relaksu na świeżym powietrzu jest na wyciągnięcie ręki