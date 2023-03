Home office w stylu hygge? Oto co proponuje duńska marka

O jakich więc rozwiązaniach warto pamiętać, kiedy projektujemy przestrzeń do produktywnej pracy, która będzie zarazem swobodna i odprężająca?

Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia, praca gwałtownie przeszła na tryb zdalny, a to z kolei pociągnęło za sobą konieczność stworzenia prowizorycznych biur w naszych domach. Teraz jednak, trzy lata później, praca hybrydowa jest już czymś powszechnym, a według raportu z 2021 roku od konsultantów McKinsey, 53 procent ludzi chciałoby pracować z domu co najmniej trzy dni w tygodniu. Jasne jest, że domowe biura już z nami pozostaną, warto więc zadbać o to, aby były to przemyślane i dobrze zaprojektowane przestrzenie.

Gdy Instytut Badań nad Szczęściem w Kopenhadze (The Happiness Research in Copenhagen)* zbadał co sprawia, że jesteśmy zadowoleni z naszych domów, możliwość oddzielenia pracy od relaksu znalazła się wysoko na liście priorytetów. Doszli oni do wniosku, że ważne jest zrozumienie, w jaki sposób widoczne przedmioty wpływają na naszą zdolność intelektualną. Dlatego też istotne jest znalezienie sposobów na oddzielenie życia zawodowego od prywatnego. I tutaj wkracza funkcjonalny design.

W przypadku projektowania domowych biur BoConcept kładzie nacisk na to, aby były to wnętrza, które nie tylko wspierają ciężką pracę, ale są także przyjazne dla domownika. Każdy z nas ma inne potrzeby i możliwości. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wydzielenie osobnego pokoju na domowe biuro, dlatego duńska firma skupia się na tworzeniu wielofunkcyjnych przestrzeni z praktycznymi rozwiązaniami przechowywania i zdolnością do płynnego przejścia między trybem pracy i rozrywki.

Uporządkuj przestrzeń

„Uporządkowana przestrzeń jest kluczowa w perfekcyjnym domowym biurze”, mówi projektantka wnętrz BoConcept Carina Gartner. „Poprzez utrzymanie zadbanej, uporządkowanej przestrzeni zwiększamy swoją wydajność, ciesząc się jednocześnie stylowymi korzyściami”.

Mając to na uwadze, większość biurek BoConcept posiada schowki oraz odpowiednie miejsce na kable. Np. stylowe biurko Cupertino, z dużym blatem i pojemnymi szufladami, ma zintegrowane rozwiązania przechowywania, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz w swoim domowym biurze, może być ukryte w jednej chwili.

Na zdjęciu biurko Cupertino, fot. mat. prasowe BoConcept

Postaw na minimalizm

Reguły duńskiego minimalizmu sprzyjają tworzeniu spokojnych i uporządkowanych przestrzeni do pracy. Czyste linie, neutralna paleta barw i funkcjonalny design zapewniają również, że wielozadaniowe pokoje pozostają stylowe poza godzinami pracy.

Biurko Asti od BoConcept doda minimalistyczny akcent do domowego biura. Jego smukłe kształty i proporcje łączą się w niepowtarzalnym, ponadczasowym wzornictwie, który będzie pasować do każdej przestrzeni, niezależnie od osobistego stylu jego użytkownika.

Idealny fotel

Fotel biurowy jest niezbędną inwestycją – gdzie płynnie łączą się komfort, ergonomia i styl. „Upewnij się, że Twój biurowy fotel jest o odpowiedniej wysokości w stosunku do biurka, a jego ergonomia pozwoli Ci na długą komfortową pracę”, mówi projektant wnętrz BoConcept Christian Schlesinger.

„Nasz kultowy fotel Adelaide to połączenie krzywizn, komfortu i charakteru. Jego obrotowa podstawa zapewnia wszechstronność, a w pełni tapicerowane siedzisko dostarcza komfort przez cały dzień”. Warto dodać, że większość foteli BoConcept może być dostosowana do przestrzeni, potrzeb i stylu. Posiada możliwość wyboru materiału i koloru siedziska, wersję z podłokietnikami lub bez, obrotową podstawę lub nogę na kółkach, a nawet pasujące poduszki dla dodatkowego komfortu.

Zoptymalizowana funkcjonalność i wszechstronność

W postpandemicznym krajobrazie rośnie potrzeba optymalizacji domowych wnętrz pod kątem wszechstronnego zastosowania. Uniwersalność i funkcjonalność są kluczowe podczas doskonalenia przestrzeni, w których żyjemy, bez względu na ich wielkość. Warto rozważyć więc inwestycję w wielofunkcyjne meble, których zastosowanie sięga dalej, niż tylko do pracy.

„Czasy, kiedy opuszczaliśmy biuro o 16:00 i zapominaliśmy o pracy, minęły. Pracujemy praktycznie 24 godziny na dobę i cieszymy się wolnym czasem przez 24 godziny na dobę. Ludzie nie chcą już statycznych, zorientowanych na pracę przestrzeni", mówi Henrik Pedersen, projektant BoConcept.

Spraw, aby było piękne

BoConcept kieruje się ideą: „Piękno i funkcjonalność nie wykluczają się. Stylowa przestrzeń do pracy, która jest tak unikalna jak Ty, będzie wspierać Twoją produktywność i dobre samopoczucie. Postaw na estetyczne i praktyczne meble, jak na przykład biurko Kingston. Jego organiczna forma emanuje miękkością, a delikatnie zwężane nogi tworzą lekką, nordycką ekspresję.” Możesz również skorzystać z Usługi Projektowania Wnętrz BoConcept, której zadaniem jest pomóc klientom stworzyć piękne i funkcjonalne wnętrza.

Na zdjęciu biurko Kingston, fot. mat. prasowe BoConcept

Dodaj odrobinę przytulności – lub hygge, jak nazywają to w Danii

Kto powiedział, że musimy pracować w sterylnych warunkach? Spraw, aby Twoja przestrzeń do pracy była w stylu hygge wprowadzając organiczne kształty, zmysłowe tekstury, kojące kolory i inne przytulne akcenty. Rośliny zawsze pomagają w tworzeniu spokojnej przestrzeni, a dywan pod biurkiem podniesie komfort pracy i doda faktury.

Pomyśl o materiałach dla swoich mebli. Wykonane z metalu i drewna biurko Asti od BoConcept może być idealną bazą do stworzenia przytulnej przestrzeni do pracy. W zależności od dostępnej powierzchni, możesz także rozważyć dodanie sofy lub fotela, które przydadzą się na przykład podczas, jakże ważnych, przerw w pracy.