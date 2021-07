HushHybrid: nowa kabina akustyczna do pracy hybrydowej i dla lepszych wideokonferencji

Praca hybrydowa to już nie tylko trend, ale model po który sięga dziś coraz więcej pracodawców, a wszystko dzięki covidowym powrotom do biurowej rzeczywistości. HushHybrid to nowość w ofercie kabin akustycznych marki Hushoffice dedykowana do pracy indywidualnej i dłuższych wideokonferencji.

REKLAMA

Ta budka wyróżnia się nie tylko bardzo dobrą izolacją akustyczną, ale jest również wyposażona we wszystkie niezbędne dla użytkownika elementy. Z połączenia tych właściwości powstaje uniwersalne miejsce do pracy hybrydowej, które oprócz świetnego designu zapewnia wykonywanie zadań w ciszy i spokoju.

Dlaczego hushHybrid jest idealny do wideokonferencji?

HushHybrid zapewnia wszelkie udogodnienia związane z korzystaniem z kabiny akustycznej do dłuższej pracy w pojedynkę i wideokonferencji. Komfort akustyczny, poczucie prywatności i dodatkowe udogodnienia przekładają się na szybką i bardziej efektywną pracę. W środku budki znajdziemy gniazdo elektryczne oraz porty USB, a wydajna wentylacja wymienia powietrze w ciągu zaledwie 90 s. To aspekt, który również istotnie wpływa na efektywność pracy wewnątrz hushHybrid.

Wymiary produktu to 1244 mm x 900 mm x 2230 mm. Kabina oferuje także szereg atutów „skrojonych” na potrzeby zadań hybrydowych, a przede wszystkim zdalnych połączeń wideo. HushHybrid posiada wygodne, miękkie siedzisko, które gwarantuje utrzymanie poprawnej pozycji ciała, a możliwość zamontowania uchwytu VESA pozwala zawiesić komputer all-in-one lub monitor w optymalnej pozycji.

Produkt można wyposażyć w dodatkowe, boczne paski LED po obu stronach zawieszonego wyświetlacza. Oświetlenie LED wpływają na najlepszą prezencję twarzy podczas wideorozmów, a tym samym zapewniają najbardziej pożądany i profesjonalny wizerunek – niezależnie od tego, czy uczestniczymy w biznesowym spotkaniu, webinarze, czy spotkaniu z zespołem.

Nowa kabina w „nowej rzeczywistości”

Nowy model pracy biurowej już teraz w dużej mierze opiera się na systemie hybrydowym, w którym część tygodnia spędzamy w domu, a pozostałe dni w biurze. Wideokonferencje i praca zdalna to nieodłączne elementy standardowego dnia pracy. Jednocześnie przebywanie w biurze może wiązać się z utrudnieniami takimi jak zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami czy dostępność miejsc do połączeń zdalnych i dłuższych wideorozmów. Dlatego przestrzenie biurowe muszą zostać przearanżowane i dostosowane do aktualnych potrzeb pracowników.

HushHybrid został zaprojektowany, aby spełnić te oczekiwania. Zapewnia komfort pracy w pojedynkę, szczególnie przy wideokonferencjach i dłuższej pracy wymagającej skupienia i ciszy. Znajdujący się wewnątrz stolik można dodatkowo wysunąć w kierunku użytkownika, dając tym samym więcej przestrzeni do pracy. HushHybrid jest w pełni mobilny dzięki wmontowanym kółkom.

Kabina akustyczna w naturalny sposób ułatwia zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami, a jej najczęściej dotykane powierzchnie wewnątrz są pokrywane specjalną nanopołowką antywirusową, która przeciwdziała rozwojowi wirusów i mikrobów. Pod wpływem światła (zarówno naturalnego, jak i sztucznego) osiąga ona właściwości dezynfekujące. Powłoka jest trwała i utrzymuje się przez min. 12-miesięcy.

Kabina akustyczna all-in-one