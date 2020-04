IKEA pokazała kwietniowe nowości. W klimacie letniego relaksu

Słodkie kolory, zwierzęce i roślinne motywy zdominowały w dużym stopniu kwietniowe nowości IKEA. Wśród prezentowanych produktów nie zabrakło przedmiotów ręcznie wykonanych przez rzemieślników czy produktów, do których produkcji wykorzystano odpady.

Kwietniowe nowości to wiele pomysłów na aranżację pokojów najmłodszych członków rodziny. Zadbajmy o ich wypoczynek w nocy wraz z poszewkami i poduszkami GRACIÖS, dzięki którym będzie on pełny kolorowych snów. Przyszli rodzice aranżując pokój dla maluszka, mogą natomiast wybrać poszewki z serii z zabawnymi nadrukami flamingów, przyjaznych krokodyli lub słodkich truskawek i pomarańczy.

Słodkie kolory i motywy pasują nie tylko do pokoju dziecięcego, ale również do naszej sypialni. Oddychająca pościel zdobiona motywami bujnej zieleni i tropikalnymi ptakami SKOGSFIBBLA, stworzona z bawełny ze zrównoważonych źródeł, pozwoli odpłynąć w głęboki, relaksujący sen. Dla fanów klasyki i geometrycznych, ekspresyjnych wzorów w stylu retro idealnym wyborem będzie komplet VATTENFRÄNE. Fioletowo-białe połączenie przeniesie w przeszłość i wprowadzi

w refleksyjny nastrój. Całość dopełnią lampy z serii SIMRISHAMN z kopułami z opalizowanego szkła, które rozświetlą pokój, a do wyboru jest wersja stojąca lub wisząca.

Wraz z nowym sezonem wprowadźmy świeżą atmosferę także w salonie. Zdrowy odpoczynek zapewni sprytny fotel GISTAD, który można ustawić w jednej z trzech możliwych pozycji w zależności od potrzeb. O pozytywną energię w pomieszczeniu zadbają również poszewki na poduszki KLARAFINA i MOAKAJSA, które zostały pięknie ozdobione pomponami i frędzelkami, a dodatkowo niosą ze sobą ekscytujący kawałek historii. Wykonane ręcznie przez wykwalifikowane rzemieślniczki w Indiach, są częścią inicjatywy, której celem jest długotrwałe zapewnienie dobrobytu kobietom pracującym w odległych regionach: Radżastan i Uttar Pradesh.

Ciekawym, zrównoważonym dodatkiem jest także dywan TIPHEDE, który jest alternatywą dla modeli tworzonych z pochodnych ropy naftowej. Wykonany został z bawełny stanowiącej odpad z produkcji przędzy. Letnie wieczory rozjaśnią natomiast bambusowe lampy MISTERHULT, które powstały poprzez zastosowanie jaśniejszych i ciemniejszych części rośliny, co pozwoliło na wykorzystanie aż 65% surowca zamiast tylko 20%.

Nowości dostępne są od kwietnia br.