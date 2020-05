Innowacje we wnętrzach: interaktywne lustra

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w innowacyjny sposób to coraz popularniejszy trend w aranżacji wnętrz. Szkło jest materiałem, które z powodzeniem może być stosowane przy produkcji tego typu rozwiązań, np. w interaktywnych lustrach.

REKLAMA

Jednym z kierunków, który zyskuje w ostatnich latach na popularności w projektowaniu wnętrz, jest wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku w nowy sposób. Takim rozwiązaniem są m.in. interaktywne lustra, które pojawiają się coraz częściej w miejscach publicznych, takich jak hotele czy lotniska. Szkło jest materiałem, które z powodzeniem może być stosowane przy produkcji tego typu rozwiązań. Jego uniwersalna struktura pozwala na łatwe wkomponowanie szklanych elementów w dowolny styl w jakim urządzone jest wnętrze.

Efektywne ukrycie ekranu telewizora lub monitora cyfrowego jest możliwe dzięki Pilkington MirroView™. Jest to bezbarwne szkło float pokryte wysokorefleksyjną, lustrzaną powłoką. Dzięki temu produkt na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie tradycyjnego lustra. Po włączeniu urządzenia, szklana powierzchnia lub jej fragment zmieniają się błyskawicznie w ekran. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że kiedy monitor nie znajduje się w użyciu, jego lustrzana tafla dyskretnie wkomponowuje urządzanie w wystrój wnętrza.

Z powodzeniem jest także wykorzystywane w ekranach dotykowych, np. w coraz popularniejszych wirtualnych przymierzalniach. Dużym atutem tego produktu jest niemetaliczna powłoka ochronna, która pozwala na jego użytkowanie na wszystkich typach ekranów dotykowych. Gładka powierzchnia szkła przekłada się na lepsze wrażenia dotykowe, dzięki którym produkt cieszy się tak dużym zainteresowaniem klientów.

Jego szerokie możliwości zastosowania sprawiają, że jest często stosowany w pokojach hotelowych, sklepach, barach i restauracjach, jak również wnętrzach o charakterze rozrywkowym oraz wypoczynkowym. Pojawia się również coraz częściej w łazienkach, pełniąc funkcję lustra, a kiedy to potrzebne również ekranu umożliwiającego relaks przy ulubionym programie telewizyjnym.

Dzięki powłoce pirolitycznej szkło to charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia. Daje ona gwarancję długiej eksploatacji, a także bezpiecznego transportu i ewentualnego przetwarzania, takiego jak hartowanie lub laminowanie. Wysoka odporność na uszkodzenia pozwala również na nieograniczony czas magazynowania produktu.

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach. Pilkington MirroView™ najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o słabym oświetleniu. Z kolei Pilkington MirroView™ 50/50 przeznaczony jest do wnętrz o dużym natężeniu światła. Obie wersje szkła występują w dużych rozmiarach, co pozwala na ukrycie więcej niż jednego wyświetlacza. Otwiera to nowe możliwości w zakresie projektowania nowoczesnych i funkcjonalnych wnętrz.