Inspiracje betonem w nowej kolekcji płytek polskiej marki

Ceramika Paradyż prezentuje kolejne dwie nowości produktowe z setu Home of Concrete. Każda z nich to wspaniała wariacja na temat betonu i kamienia, w której minimalistyczny, industrialny design łączy się z pięknymi nawiązaniami do natury.

Kolekcje z setu Home of Concrete powstały z myślą o stonowanych aranżacjach oraz poczuciu bezpieczeństwa domowników. To właśnie w takim otoczeniu możemy najlepiej odpocząć, nabrać energii i dystansu do codziennych spraw. Sunnydust i Granddust to doskonała propozycja dla osób, które urządzając swoje domy i mieszkania chcą wprowadzić do nich modny wystrój i harmonię. Płytki w wielkim formacie to zupełnie nowe oblicze cieszącego się popularnością od kilku sezonów betonu. Doskonale sprawdzą się we wszystkich wnętrzach, na zewnątrz budynków oraz obiektach inwestycyjnych.

Dom muśnięty promieniami słońca

Sunnydust to kolekcja inspirowana kamienistą pustynią i promieniami słońca. Cechuje ją oryginalne wzornictwo, nawiązujące do wiodących światowych trendów. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, na płytkach uzyskano efekt łączący cement z delikatnym rysunkiem żyłek charakterystycznych dla naturalnego kamienia. W połączeniu z ciepłymi odcieniami beżu i szarości, zastosowanie płytek z kolekcji Sunnydust pozwala na wprowadzenie do wnętrza przytulnego klimatu, a jednocześnie zachowanie jego nowoczesnego, minimalistycznego charakteru.

Kamienie zatopione w betonie

Granddust to znacznie bardziej ekspresyjna propozycja, bazująca zarówno na chłodnych, jak i ciepłych odcieniach szarości. Wyróżnia ją oryginalna faktura cementu, która została przełamana rysunkiem niezwykle modnego terazzo. Wzór na płytkach oddaje spektakularny efekt kamieni zatopionych w betonie, które zostały ukryte pod gładką, polerowaną powierzchnią. Całość dopełnia wysoka jakość i dbałość o szczegóły. Płytki dostępne są w wielkim formacie, dzięki czemu pozwalają stworzyć dużą, jednolitą płaszczyznę, która przypominając odbijającą światło taflę, stanowi doskonałe tło dla efektownych aranżacji. Kolekcja Granddust świetnie sprawdzi się w minimalistycznych, industrialnych wnętrzach.

Home of Concrete

Obie kolekcje są częścią zaprezentowanego pod koniec sierpnia nowego setu wdrożeń polskiego producenta - Home of Concrete, który został opracowany w oparciu o nowatorskie podejście do grafiki cementowej - concrete mix oraz zastosowanie specjalnych technologii zdobniczych. Ich stylistyka utrzymana jest w duchu minimalizmu i motywów ze świata przyrody. Każda z kolekcji z setu Home of Concrete wpisuje się w koncepcję Domu z Paradyża, dającą możliwości płynnego i modularnego aranżowania różnych przestrzeni domowych, od łazienki, pokoju dziennego, sypialni, holu, kuchni, tarasów, po elewację budynków.