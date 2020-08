Inspiracje lastryko i... kosmosem w nowej kolekcji płytek polskiego producenta

Moondust to pierwsza propozycja z nowych wdrożeń polskiego producenta. Inspiracją do jej stworzenia był kosmos oraz powracające do architektury wnętrz terazzo (lastriko). Warto wspomnieć, że to właśnie ta typologia zdominowała ostatnią edycję międzynarodowych targów Cersaie, które stanowią wyrocznię trendów w designie branży ceramicznej.

Od lat należy do najgorętszych trendów wnętrzarskich, nadaje charakteru i idealnie współgra z innymi elementami. To właśnie cement, bo o nim mowa, stanowi motyw przewodni nowego setu kolekcji Ceramiki Paradyż – Home of Concrete. Jego fundamentem są ekspresyjne płytki z kolekcji Moondust.

W kolekcji na pierwszy plan wyłania się grafika przywodząca na myśl rozświetlone galaktyki, w których surowe odcienie cementu zostały przełamane barwnymi akcentami. Kolorystyka antracytowa oddaje z kolei barwy nocnego nieba, natomiast półpolerowana powierzchnia kolorystyk bianco i silver tworzy srebrzystą poświatę charakterystyczną dla gwiezdnego pyłu i drogi mlecznej. Mimo bogactwa wzorów i dekorów łączących w sobie wszystkie kolorystyki, kolekcja utrzymana jest w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Doskonale sprawdzi się na ścianach i podłogach różnych wnętrz, nadając im wyrazu charakterystycznego dla butikowych hoteli i najsłynniejszych restauracji europejskich metropolii.

Set Home of Concrete, który właśnie zadebiutował na rynku to 6 wyjątkowych kolekcji: Moondust, Sunnydust, Silkdust, Granddust, Industrialdust i Desertdust o stonowanej kolorystyce. Inspirację do jego stworzenia stanowił cement w zupełnie nowej odsłonie. Ponadto zastosowano nieoczywiste rozwiązania grafiki concrete mix oraz technologię specjalnego tuszu deep glossy. Wszystko to w autentyczny sposób wpisuje się w aktualne trendy, dając efekt, który zachwyci niejednego wielbiciela industrialnych przestrzeni.

- Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i najwyższej jakości surowców oraz stonowanych kolorystyk ukazaliśmy cement w zupełnie nowym wydaniu. Cement zachwycający industrialną surowością, który równocześnie, dzięki uzyskanym na powierzchni efektom, jest przyjazny, wyrafinowany i przyjemny w dotyku - wyjaśnia Michał Drożdż, dyrektor generalny ds. designu i strategii marketingowej w Ceramice Paradyż.