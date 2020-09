Inspiracje naturą w nowej kolekcji mebli i dodatków do wnętrz

Architekci i designerzy czynią ekologiczne projektowanie wnętrz znakiem rozpoznawczym rozpoczynającej się dekady. Biophilic design, czyli projektowanie w zgodzie z naturą, wyznacza obecnie wnętrzarskie trendy.

Dobrą ilustracją tego trendu jest kolekcja Organic Living od Miloo Home, w której znajdziemy naturalne materiały, barwy ziemi, organiczne formy oraz rozwiązania i technologie przyjazne środowisku.

Linia mebli i dodatków zaprojektowana została z myślą o miłośnikach stylu eko, ale także tych, którzy w swoim wnętrzu chcą stworzyć oazę spokoju. Bogaty wachlarz produktów łączy starannie dobrana paleta barw. Projektanci stworzyli meble, oświetlenie, akcesoria i dodatki nawiązujące do kolorów ziemi: szarości, brązu, beżu, subtelnych błękitów i zieleni. Aranżacje utrzymane w tej tonacji ujmują łagodnością i zapraszają do relaksu. Taka baza gwarantuje ukojenie zmysłom.

Ale ekologiczne projektowanie wnętrz to przede wszystkim naturalne materiały: drewno, rattan, marmur i szkło. Zjawiskowo prezentują się np. stoły i stoliki zachowujące oryginalną fakturę i kształt wykorzystanego materiału, eksponując niepowtarzalne wzory usłojeń i sęków. Drewno pozyskane z dna morza, gdzie leżakowało kilkadziesiąt lat zostało odpowiednio zabezpieczone, by na nowo zachwycać. Charakterystyczne formy korzenia tworzą podstawy stołów i konsol, świadcząc o ich oryginalności i unikalności. Egzotyczne drewno tekowe czy akacjowe oprócz niekwestionowanego uroku ma jeszcze jedną cenną właściwość. Dzięki znacznej, naturalnej zawartości substancji oleistych i kwasu krzemowego nie nasiąka wodą i jest odporne na działanie czynników chemicznych. Tym samym pozwala na wykonanie zarówno mebli do wnętrz, jak i ogrodowych. Projektanci stawiają na proste formy zaczerpnięte ze świata przyrody.

Reduce, reuse, recycle

Ważny element kolekcji stanowią tkaniny nowej generacji, które powstają w zgodzie z założeniami upcyklingu i doskonale wpisują się w zasadę „reduce, reuse, recycle”. Na szczególną uwagę zasługują materiały tapicerskie tworzone np. z resztek skór naturalnych, które zamiast być utylizowane bądź spalane, po odpowiedniej obróbce są ponownie wykorzystywane (np. materiał Dallas).

Alternatywnym rozwiązaniem jest również szeroka paleta kolorystyczna skór ekologicznych, które w niebanalny i nieoczywisty sposób odmienią każde wnętrze. To co je wyróżnia spośród innych tego typu produktów dostępnych na rynku, to przyjazna dla środowiska produkcja, która potwierdzona została certyfikatem Human Care Technology. Niskie zużycie wody i energii, niewielka emisja spalin oraz mała ingerencja w przetwarzany materiał – tak tworzone są tkaniny, z których wykonano meble na zamówienie z kolekcji Organic Living. W trosce o nas i przyszłe pokolenia.

Piękno ukryte w detalu

Wyjątkową atmosferę we wnętrzu zawsze tworzą dodatki. Uwagę skradną ceramiczne tace w kolorze niebieskim, patery i talerze w kształcie liści palmowych czy misy z drewna tekowego. Spojrzenie przyciągną też wazony o nieregularnych, butelkowych kształtach wykonane z naturalnie wybarwianego szkła pochodzącego z recyklingu. W ich towarzystwie świetnie odnajdą się także ręcznie wyplatane jutowe kosze, kolorowe poduchy, dywany i miękkie koce. O nastrojowy klimat zadba niebanalne oświetlenie: lampy podłogowe i wiszące. Ozdobne donice, ceramika, lampiony czy różnego rodzaju plecionki mogą także stanowić efektowną dekorację tarasu i ogrodu.