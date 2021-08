Inspiracje pracami Janet Echelman i Michaela Fisha. Włoska marka z wielkoformatowymi grafikami ściennymi

Włoska marka Glamora, producent kultowych wielkoformatowych grafik ściennych, przygotowała nową kolekcję na 2021 rok. Inspiracją do powstania najnowszej kolekcji były prace artystów mających niebagatelny wpływ na estetykę czasów, w których tworzyli — Janet Echelman i Michaela Fisha.

Wśród nowości Glamory w kolekcji Creative Wallcoverings znajdziemy w tym sezonie nawiązania do estetyki retro, poetyki lat 60. i 70. Neonowe kolory i zabawa gradientami to nawiązanie do twórczości rzeźbiarki Janet Echelman, amerykańskiej artystki, która pracuje ze światłem, wiatrem, wodą i powietrzem. Janet Echelman zaczarowuje duże miasta, maluje je światłem i kolorem. W swojej twórczości wykorzystuje niespotykane materiały, od cząstek rozpylonej wody po włókna konstrukcyjne 15 razy mocniejsze niż stal.

Z kolei projektant mody Michael Fish zainspirował do stworzenia szalonych, kolorowych wzorów bazujących na estetyce lat 60. i psychodelicznych wizjach swingującego Londynu Dziś mało kto o nim pamięta, jednak w swoich czasach Mr. Fish, jak o nim mówiono, był prawdziwą gwiazdą. To on odpowiada za zmiany w męskiej modzie, które znamy pod nazwą Peacock Revolution oraz za ówczesny wizerunek sceniczny Davida Bovie i Micka Jaggera.