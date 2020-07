Inspiracje rafą koralową i art déco w nowej kolekcji ręcznie robionych mebli

Nowa kolekcja mebli tapicerowanych przypadnie ona do gustu zwłaszcza miłośnikom konwencji modern classic i nieśmiertelnego piękna spod znaku art déco. Powstała w efekcie wielogodzinnej pracy rzemieślniczej.

REKLAMA

Enigmatyczna nazwa kolekcji Laroc od marki Absynth odkrywa swoje znaczenie, gdy przeczytamy ją wspak. Koral – ten skarb morskich głębin stał się inspiracją serii mebli tapicerowanych, które charakteryzuje zaokrąglenie linii oparcia przypominające koralowe kształty. Sofy, fotele czy krzesła – wszystkie je łączy forma wyrafinowana stylistycznie forma, przemyślana konstrukcja, gwarantująca komfort i niezwykła finezja wykonania.

Kolekcja obejmuje niemal całe spektrum mebli tapicerowanych do strefy wypoczynkowej i jadalnianej. Sofy z drapowanym wykończeniem w dwóch wielkościach: większa i wersja mini dla dwóch osób. Do tego fotel utrzymany w tej samej konwencji zaoblonych oparć oraz dopełniający je miękko zaokrąglony puf. Fotele Soft o nieco uproszczonej, przywołującej modernistyczne skojarzenia, formie także występują w dwóch rozmiarach: pełnowymiarowym i mini, a wśród krzeseł znajdzie się model z oparciem – mniej lub bardziej zabudowanym – albo podłokietnikami. Nóżki występują w kolorze czarnym matowym oraz złotym.

Oszczędny design krzeseł nawiązując do ponadczasowej formy, w nieoczywisty sposób uzupełnia znany kształt, dodając mu wyrafinowanego charakteru. Wygodne oparcie, dzięki swojej pełnej strukturze zapewnia wygodę, a delikatna tkanina tapicerska nabiera szlachetności w kontraście ze zdecydowanym kolorem konstrukcji. Obok mebli stworzonych do jadalni, nie zabrakło również wyższych konstrukcji – hockerów w wersji z oparciem lub bez, nie odbiegających stylistycznie od pozostałych elementów linii.

Technologia wykonania zakłada wykorzystanie giętej sklejki i pianki termoelastycznej, która reaguje na temperaturę ciała i dopasowuje się do jego kształtu – z możliwością indywidualnego wyboru tkaniny obiciowej. Szeroka oferta gatunków tkanin sprosta wymaganiom klientów poszukujących naturalnych struktur, bukli, plecionek, miękkich welwetów czy też wysokoodpornych certyfikowanych tkanin dedykowanych wnętrzom hotelowym albo biurowym.

Kolekcja powstała w efekcie wielogodzinnej pracy ludzkich rąk. Te wyjątkowe meble zostały stworzone tradycyjnymi rzemieślniczymi metodami. Ręczne wytworzenie jest niezwykle pracochłonne, ale konieczne, by dopracować najmniejszy detal, dopilnować każdego drapowania, czego nie sposób osiągnąć maszynowo. Jest to końcowy, choć bardzo ważny etap procesu powstawania mebli Absynth: począwszy od analizy światowych trendów; przez opracowanie projektu obejmujące ścisłą współpracę designerów z działem technologicznym, po fizyczne wykonanie go metodą ręczną.