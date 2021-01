Inteligentne rozwiązania czołowym trendem w budynkach w 2021 roku?

Według Strategy Analytics globalny rynek inteligentnych urządzeń domowych będzie rósł na poziomie 15% rocznie, a w 2025 roku jego wartość osiągnie 88 mld dolarów. Wydatki na smart home już w 2021 roku osiągną 62 mld dolarów i wzrosną o 40 %.

W 2020 roku ludzie spędzili w swoich domach wyjątkowo dużo czasu. Według danych platformy Voex, sami Amerykanie przez rezygnację z dojazdów z mieszkania do biura dodatkowo przebywali w swoich czterech ścianach ponad 60 milionów godzin dziennie . Lockdown i brak możliwości podróżowania spowodowały, że w niektórych krajach częstotliwość lotów spadła o prawie 100 proc. Ponieważ pewne elementy pracy zdalnej i zakaz zagranicznych wyjazdów jeszcze przez jakiś czas pozostaną codziennością, warto zaprojektować swoją przestrzeń w ten sposób, by sprostała wymaganiom nowego stylu życia. W związku z tym niektórych mogą nurtować pytania, jakie trendy zapanują w domach w 2021 roku i dlaczego ludzie coraz chętniej korzystają z innowacyjnych gadżetów typu smart home?

Inteligentny dom jeszcze ważniejszy w 2021 roku

Inteligentne domy i bezdotykowe gadżety stały się nieodłącznym elementem projektowania i urządzania wnętrz. Branża architektoniczna coraz częściej korzysta z rozwiązań, takich jak zautomatyzowane zasłony, automatyczna regulacja temperatury, inteligentne zamki do drzwi czy głośniki. Używanie tego rodzaju urządzeń jest nie tylko bardzo wygodne, ale są one również ciekawymi gadżetami, którymi można pochwalić się np. przed odwiedzającymi dom gośćmi. Już w 2021 roku wydatki konsumentów związane z inteligentnym domem osiągną 62 mld USD , co oznacza, że wzrosną o ponad 40 proc. w stosunku do 2020 roku.

- Możliwość sterowania urządzeniami typu smart home za pomocą smartfona to jedna z ich wielu korzyści, które oferują. Innowacjom z reguły towarzyszy nowoczesny design, dlatego w pełni zrozumiałe jest to, że architekci projektując domy coraz chętniej wdrażają w nich inteligentne rozwiązania. Odpowiadając na potrzeby rynku, cały czas rozwijamy inteligentny zamek tedee, by korzystanie z niego było jeszcze wygodniejsze dla użytkowników, a także by można go było integrować z innymi systemami smart – mówi Paweł Bijata, dyrektor pionu marketingu w firmie Gerda.

Domowe biuro jako podstawa pracy zdalnej

Wiele elementów pracy zdalnej zapewne zostanie z nami już na stałe. Pracownicy przyzwyczaili się do wideokonferencji i wykonywania swoich zawodowych obowiązków we własnym mieszkaniu. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie w swoich czterech ścianach chociaż namiastki biura, które pozwoli lepiej skupić się na wykonywanych zadaniach oraz ułatwi osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Domowe biuro powinno być wyposażone w dobre oświetlenie, ergonomiczne krzesło, zapewniające odpowiednią postawę, oraz biurko, które pomieści wszystkie niezbędne przedmioty. Należy jednak pamiętać, że głównym zadaniem biura jest zapewnienie komfortu, pobudzanie do myślenia i sprawnego działania.