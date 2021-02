Jak projektować zgodnie z duchem biophilic design?

W myśl nurtu biophilic design człowiek powinien dążyć do ponownego połączenia się z naturą wykorzystując do tego najlepsze technologie i wysokiej jakości materiały.

Odkąd życie nabrało szaleńczego tempa, a miasta przemieniły się w betonowe lasy pełne samochodów, asfaltowych dróg i wysokich budynków, w ludziach obudziła się tęsknota za tym, co naturalne. Aby odnaleźć spokój ducha należy zadbać o miejsca, w których na co dzień przebywamy, ze szczególnym uwzględnieniem domów, mieszkań, ale też i biur.

Jesteśmy połączonym z sobą światem

Cieszący się coraz większym zainteresowaniem nurt biophilic design to nie tylko nowy trend budowlany i wnętrzarski, lecz przede wszystkim styl życia, który ma na celu uzmysłowić każdemu z nas, że stanowimy nieodłączną część natury, a osiągnięcie wewnętrznej równowagi będzie możliwe dopiero wówczas, gdy powrócimy do korzeni. Nie bez powodu rdzenni Amerykanie wierzyli w istnienie Kręgu Życia – harmonii i wymiany energii między człowiekiem a biosferą, której przypisywano cechy metafizyczne. Obecnie dobroczynny wpływ fauny i flory na ludzką psychikę to teza potwierdzona wieloma badaniami naukowymi, dlatego tak ważnym dla naszego samopoczucia aspektem jest przebywanie wśród zieleni.

Ukojenie za szkłem

Zgodnie z biophilic design człowiek powinien pracować, uczyć się i mieszkać w budynkach wyposażonych w zaawansowaną technologię, która zapewni mu dostęp do świeżego powietrza, maksymalnej ilości naturalnego światła oraz optymalnej dla funkcjonowania temperatury. Również aranżacja wnętrz nie jest tu bez znaczenia – należy wybierać naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień oraz kojące barwy ziemi. Istotną kwestią jest obecność dużej ilości roślin – najlepiej w postaci domowej dżungli.

Gorącym trendem, wpisującym się w nurt biofilii, jest otwieranie wnętrz na malownicze krajobrazy znajdujące się po drugiej stronie okien oraz to, ile światła słonecznego dociera do naszych wnętrz. Promienie porannego słońca rozlewające się miękko po podłodze czy czerwona poświata zachodu to nie tylko spektakularny efekt wizualny, ale przede wszystkim lepsze zdrowie i humor. Zaproszenie natury i słońca do domu doda nam energii do działania i pozytywnie nastroi na resztę dnia. Jak to osiągnąć? Stosując wielkogabarytowe przeszklenia, które zupełnie zmieniają optykę wnętrza – dzięki wąskim profilom nie ograniczają pola widzenia i pozwalają tworzyć imponujące, panoramiczne widoki.



Jednak ogromne przeszklenia w postaci okien i drzwi tarasowych stosujemy nie tylko ze względu na ich wysoką estetykę, ale także wymierne korzyści, które niosą użytkownikom oraz środowisku.