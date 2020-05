Jak wybierać meble i dodatki outdoorowe?

Styliści marki Bonami zdradzają, czym kierować się przy wyborze mebli i dodatków outdoorowych.

Funkcjonalny design

Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze, o czym świadczą projekty skandynawskiej marki Karup Design. Jej wielofunkcyjny materac Buckle Up może pełnić rolę wygodnej sofy, a po rozłożeniu ogrodowej leżanki, łóżka do opalania czy miejsca zabaw. W chłodniejsze dni mebel możesz przenieść do domu i wykorzystać w pokoju dziecięcym. Dlaczego tam? Otóż materac został pokryty tkaniną dralon. Jest to wodoodporne włókno akrylowe o dużej odporności na zaplamienia, sprężyste i bardzo wytrzymałe.

Jak przyznają styliści Bonami, coraz większą popularnością cieszą się meble ogrodowe z lekkiego i wytrzymałego aluminium, np. Calme Jardin. Są one odporne na promieniowanie UV i trudne warunki pogodowe, a poszczególne moduły można z łatwością przesuwać i zestawiać według potrzeb. Dzięki prostym liniom i idealnym proporcjom, meble te świetnie się prezentują ze wszystkimi dodatkami, choć w najbardziej eleganckiej odsłonie warto postawić na klasykę: biel i beże.

Szlachetne materiały

Choć drewno pasuje do każdego ogrodu, jest materiałem dość wymagającym. Wybierając drewniane meble i dodatki, warto zatem zwrócić uwagę na gatunek drewna. Do ogrodu zdecydowanie lepiej sprawdzi się twarde i odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne drewno egzotyczne: akacjowe, tekowe czy eukaliptusowe. Te gatunki nie wymagają częstego odnawiania, są też niezwykle dekoracyjne ze względu na wyraźne usłojenie i zróżnicowaną kolorystykę: od jasnych, bursztynowych odcieni po drewno ciemnobrązowe czy czerwonobrązowe. Z mebli drewnianych Bonami rekomenduje m.in. propozycje hiszpańskiej marki La Forma. Jej projektanci, podążając za najnowszymi trendami, tworzą meble i dodatki, które płynnie łączą wnętrze domu z ogrodem. Marka ta poza doskonałym wzornictwem przywiązuje też wagę do kwestii środowiskowych. Jej styl to miks nowoczesnego designu z gustownym wykończeniem.

Przemyślane dodatki

Kropką nad „i” są dodatki. Poduszki, dywany, koce to absolutny „must have”. Jak przekonują styliści Bonami tak najłatwiej zmienić nie tylko kolorystykę, ale nawet całą stylizację tarasu czy balkonu. W wersji „jungle” postaw na tekstylia z roślinnymi motywami, plecione koszyki bambusowe i stojące czarne lampiony. W takiej aranżacji poczujesz się we własnym ogrodzie jak w butikowym hotelu w środku tropikalnego lasu. Jeśli jednak tęsknisz za klimatem nadmorskiego SPA, wybierz neutralną paletę barw. Różne odcienie beży, błękit i wciąż modne szarości nie tylko wniosą do twojej aranżacji nadmorski, leniwy klimat, ale i pozwolą w osiągnięciu wewnętrznej równowagi. Do tej stylizacji pasują proste dodatki, które wykonano z naturalnych materiałów.