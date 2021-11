Jaka będzie przyszłość architektury fotowoltaicznej?

Fotowoltaika to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Jakie technologie fotowoltaiczne mają przed sobą najlepsze perspektywy?

Przyszłość fotowoltaiki w architekturze można podzielić na instalacje fotowoltaiczne, oparte na klasycznych panelach, które stają się coraz większe, a ich moc również coraz większa praz rozwiązania BPIV zintegrowane z budynkami.

Rozwiązania integrujące fotowoltaikę z budynkiem pozwalają na czerpanie korzyści z urządzenia przy zachowaniu estetyki obiektu.

Firma Electrotile jest w trakcie uruchamiania zakładu produkcyjnego dachówek fotowoltaicznych.

Z jednej strony mamy tradycyjne instalacje fotowoltaiczne oparte na klasycznych panelach wytwarzanych w głównej mierze przez chińskich producentów. Możemy tu zaobserwować tendencję do projektowania coraz większych prostokątnych paneli słonecznych, których moc sięga obecnie 550Wp, a ich wymiary to 2,5 mkw. lub więcej.

Łatwe w modyfikacji procesy produkcyjne i przetarte szlaki w kwestiach transportu paneli niosą za sobą duży atut – obniżenie cen instalacji. Niestety często odbywa się to kosztem zachowania atrakcyjnego wyglądu budynku.

Dodatkowym aspektem, który staje się coraz bardziej znaczący, jest kwestia montażu. Połączenie dachówki z panelem fotowoltaicznym to również łatwy sposób na pokrycie dachu. Do montażu nie jest wymagana żadna konstrukcja wsporcza, co znacząco obniża koszty instalacji i oszczędza czas.

Z drugiej strony widzimy coraz więcej alternatywnych produktów, które nie wymagają od nas pójścia na kompromis. Nowoczesne rozwiązania są zintegrowane ze strukturą budynku, co pozwala na zwiększenie estetyki przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Jednym z takich produktów jest dachówka fotowoltaiczna Electrotile.

Firma Electrotile dynamicznie rozwija się na rynku fotowoltaiki wykonując kilkaset instalacji miesięcznie. W poprzednim roku obroty wzrosły sześciokrotnie do 30 mln zł, wchodząc również na rynki zagraniczne. Spółka obecnie jest w trakcie inwestycji – uruchamiania zakładu produkcyjnego dachówek fotowoltaicznych.

Estetyka i technologia

Dachówka fotowoltaiczna świetnie radzi sobie z częściowym zacienieniem i pozwala na układanie modułów pod różnymi kątami – każdy panel pracuje niezależnie od siebie generując przy tym maksymalną wydajność. System zawiera panele generujące energię w nasłonecznionych miejscach, jak i bliźniacze moduły dachówki metalowej bez fotowoltaiki stosowane jako uzupełnienia. Dachówkę fotowoltaiczną można montować jako częściowe lub całkowite pokrycie danej połaci dachu.