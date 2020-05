Jaka powinna być podłoga w piekarni?

Posadzki stosowane w nowoczesnych zakładach przemysłu piekarskiego mają za zadanie przede wszystkim chronić betonowe podłoże przed zniszczeniem w wyniku intensywnego użytkowania. Aby dobrze spełniały swoją funkcję, powinny mieć odpowiednie cechy i właściwości, poparte badaniami.

Posadzki w zakładach z branży piekarskiej i cukierniczej muszą sprostać wymagającym warunkom użytkowania, na które składają się wysoka temperatura i wilgotność, intensywny ruch pieszy i ruch wózków do transportu pieczywa, zapylenie powierzchni surowcami oraz rygorystyczne standardy higieny.

Wybierając odpowiednie rozwiązanie warto zwrócić uwagę na pięć kluczowych cech posadzki, które decydują o tym, czy sprawdzi się ona w piekarni, co w praktyce oznacza, że będzie zachowywała swoje właściwości przez lata, bez konieczności dokonywania miejscowych napraw czy wymiany.

Odporność na wysoką temperaturę

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją posadzki w piekarniach, jest działanie wysokiej temperatury, a także jej gwałtowne zmiany występujące m.in. w czasie mycia ciepłą wodą lub myjkami ciśnieniowymi. W strefach pieczenia chleba i innych wyrobów cukierniczych posadzka nagrzewa się w momencie otwierania drzwi od pieców. Dodatkowo może mieć bezpośredni kontakt z rozgrzanymi kółkami wózków stosowanych do wypieku, przy czym zdarza się, że stosuje się w tych miejscach specjalne materiały, jak np. stal czy blachę.

W piekarniach znajdują się także chłodnie i mroźnie, gdzie przechowuje się surowce lub półprodukty. Z tego powodu optymalnym rozwiązaniem do tego typu zakładów jest posadzka odporna na szeroki zakres temperatury, od około -40oC do +120oC. Takie właściwości mają posadzki poliuretanowo-cementowe, które powstają na bazie żywic poliuretanowych oraz specjalnie dobranych kruszyw i cementów, o grubości rzędu 9 mm, np. wybrane systemy posadzkowe z grupy Flowfresh, o wysokiej odporności termicznej.

Najwyższe, światowe standardy higieny

W zakładach piekarskich i cukierniczych, tak jak w całej branży spożywczej, zachowanie najwyższego poziomu higieny jest priorytetem. Z tego względu łatwe do zmywania, szczelne i nienasiąkliwe, bezspoinowe posadzki żywiczne zintegrowane z systemem odwodnienia to dobra opcja. W przypadku tego typu rozwiązań posadzkowych podziały na powierzchni są ograniczone do minimum, a na styku posadzki ze ścianą wykonuje się odpowiednio wyprofilowane cokoły systemowe, które łatwo utrzymać w czystości. Do pomieszczeń, które mają kontakt z żywnością, przeznaczone są specjalistyczne posadzki antybakteryjne, np. zawierające innowacyjny, oparty na jonach srebra, dodatek Polygiene®, który redukuje ilość bakterii i drobnoustrojów na powierzchni nawet o 99,9%. Przy wyborze konkretnego systemu warto wziąć pod uwagę certyfikaty niezależnych, międzynarodowych organizacji, jak np. HACCP International, które stanowią potwierdzenie, że dany system spełnia najwyższe światowe standardy higieny w produkcji żywności.