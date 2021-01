Jakie trendy wnętrzarskie przyniesie rok 2021?

Rok 2021 będzie inspirowany pięknem natury, dalekimi podróżami oraz ekologią. W naszych wnętrzach nie zabraknie mebli z duszą oraz kolorystycznych akcentów.

Pandemia koronawirusa, która zmusiła wielu producentów do wstrzymania prac, a właścicieli sklepów do czasowego zamknięcia się, wzmocniła sprzedaż internetową. Czy aktualne doświadczenia będą miały wpływ na to, gdzie będziemy kupować wyposażenie wnętrz w nadchodzącym czasie?

- Mimo ogromnej mocy Internetu, pewnych rzeczy nie da się poznać online. Głównie chodzi tu o odczucia związane z użytkowaniem mebli, takie jak np. miękkość materaca, wyprofilowanie zagłówka fotela czy odpowiednia proporcja wysokości krzesła do stołu. Wiele elementów wyposażenia wnętrz to meble, które musimy przed zakupem przetestować i sprawdzić, jak się zachowują w kontakcie z nami. Przez Internet o wiele łatwiej jest kupić dekoracje, tekstylia lub oświetlenie niż komplety wypoczynkowe, łóżka czy fotele – mówi Aldona Mioduszewska z Galerii Wnetrz Domar.

Jakie meble i kolory będą modne w 2021 roku?

W nowym roku królować będą miękkie, obłe i cylindryczne kształty. Wiele z nich nawiązywać będzie swoją formą do stylu sprzed 100 lat, czyli Art déco. Nasze wnętrza wypełnią delikatne, opływowe formy, które nadadzą pomieszczeniom łagodności i spokoju. Meble oparte będą na lekkich, metalowych nóżkach. Natomiast wśród tkanin obiciowych królować będą welur i aksamit, czyli miękkie, eleganckie i błyszczące materiały.

- Kolorystyka roku 2021 będzie opierać się na dwóch paletach barw. Z jednej strony będą to odcienie nawiązujące do natury, czyli beż, brąz czy karmel, natomiast z drugiej strony modne będą soczyste akcenty kolorystyczne – musztarda, granat, głęboka butelkowa zieleń czy bordo. Są to kolory, które pięknie prezentują się na aksamicie czy meblach tapicerowanych. Instytut Pantone w tym roku zaskoczył świat wyborem dwóch kolorów roku – jest to duet Ultimate Gray i Illuminating. Szarość określa twardy fundament i niezawodny element, natomiast żółć nawiązuje do rozgrzewającej i radosnej siły słońca. Warto także wspomnieć o Agencji Color Marketing Group, która rokrocznie przypisuje pewne odcienie każdemu z kontynentów. W roku 2021 Europa otrzyma kolor beżowy, Azja koralowy, Ameryka Północna szaro-niebieski, a Ameryka Łacińska fiolet. Niewątpliwie wszystkie te kolory to barwy otaczającej nas rzeczywistości – nieba, roślin, ziemi – które napawają nas spokojem i nadzieją na nadejście lepszych dni – dodaje Aldona Mioduszewska z Galerii Wnetrz Domar.

Wśród materiałów, które będą królować w 2021 roku wymienić można len, jutę, grubo tkaną bawełnę, welur i aksamit. Nasze wnętrza wypełnione będą drewnem, wikliną, trzciną, bambusem i naturalną ceramiką, czyli gliną i kamionką.