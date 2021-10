Jest pozytywna strona braku materiałów budowlanych

Braki materiałów budowlanych wpływają na gotowość do podejmowania inwestycji, jej koszty oraz relacje między inwestorami a wykonawcami. Sytuacja ma też jednak pozytywne strony.

W wyniku pandemii wiele materiałów budowlanych, dotychczas dostępnych od ręki, jest poza zasięgiem. Łańcuch dostaw jest zakłócony, transport z Chin czy też ze Stanów Zjednoczonych się korkuje, a ceny przewozu towarów bardzo wzrosły. Koszt transportu morskiego za jeden TEU wzrósł kilkukrotnie w przeciągu roku. Z drugiej strony pomimo trudności z dostępnością produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2021 r. wzrosła o 10,2 proc. porównując do sierpnia poprzedniego roku.

Nawet firmy, które miały zapasy materiałów, już je wykorzystały. Braki dotyczą niemal wszystkich komponentów, m.in. drewna, cementu, wełny do ocieplania, membran dachowych czy szkła. Największy wpływ na rynek budowlany mają trudności z dostępem do surowców, co przekłada się na konkretne materiały, ale i braki kadrowe, wzrosty energii . Na przykład braki stali, która jest niezbędna od etapu realizacji konstrukcji budynku, poprzez pozostałe elementy na wykończeniu i meblach kończąc rzutuje na całokształt wzrostu kosztów inwestycji. Wymaga to wcześniejszego precyzyjnego planowania, przy ciągłym ryzyku kosztowym. Spotykamy się nawet z sytuacjami, że niektóre materiały, np. przewody elektryczne zamawiane obecnie będą produkowane dopiero w przyszłym roku.

Elastyczność na budowach

Nieprzewidywalność na rynku materiałów budowlanych sprawia, że niektórzy generalni wykonawcy odmawiają składania ofert wiedząc, że nie będą w stanie zrealizować budowy. Zdarzają się również sytuacje, że wykonawcy wycofują się z inwestycji, decydując się nawet zapłacić kary umowne. Ich koszty okazują się niższe niż rosnące ceny materiałów.

Takie sytuacje pociągają za sobą zmianę podejścia inwestorów, którzy elastyczniej podchodzą do zawieranych umów. Są bardziej przychylni wykonawcom, mniej rygorystycznie podchodzą do zapisów w umowach i starają się wspólnie dochodzić do porozumienia, tak aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. W umowach zawierane są mechanizmy, które pozwalają rewidować ceny i terminy. Zdarza się nawet, że umowy nie mają ściśle określonego terminu ukończenia. Ta elastyczność jest niezbędna w obecnej sytuacji. Najgorsze, co może sobie wyobrazić inwestor, to poszukiwanie nowego wykonawcy, który dokończy już rozpoczętą budowę.

Drugie życie budynków

Problemy z dostępnością materiałów mają jednak także swoje pozytywne skutki. Mocno zmienia się podejście inwestorów i wykonawców do ponownego wykorzystywania już raz użytych komponentów. Oczywiście tych, które z powodzeniem przeszły ponowną kontrolę jakości. Dobrym przykładem takich sytuacji są przebudowy budynków. Jeszcze niedawno starano się, żeby każdy materiał budowlany był nowy, a obecnie inwestorzy proszą, aby już na etapie projektu planować jak najmniejszą ilość odpadów i wykorzystywanie tych, które pozostały z poprzednich konstrukcji.