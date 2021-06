Kasy samoobsługowe: niezbędne w nowoczesnym sklepie?

Sprawne i komfortowe doświadczenia zakupowe klientów, niższe koszty obsługi, wyższa efektywność sklepu - kasy samoobsługowe mają szansę zrewolucjonizować współczesny retail. Czy jednak są bezpieczne?

Wraz ze wzrostem popularności kas samoobsługowych rośnie również liczba prób wyłudzeń i oszustów. Mają miejsce również niezamierzone pomyłki.

Nowoczesne kasy samoobsługowe oferują szereg rozwiązań technologicznych, które potrafią zapobiec oszustwom i usprawnić doświadczenie zakupów.

W ostatnich miesiącach coraz więcej sieci handlowych stawia na rozwiązania samoobsługowe. Korzystania z tego typu kas oczekują klienci, a retailerzy mogą dzięki nim usprawnić doświadczenia konsumentów i generować oszczędności.

– Według badań firmy Nielsen, 87% konsumentów twierdzi, że kasy samoobsługowe poprawiają ich doświadczenia zakupowe. Ponad połowa klientów sieci handlowych uważa wręcz, że tego typu rozwiązań w sklepach jest za mało. Oznacza to, że self-service zostanie już z nami na zawsze. Wybór odpowiednich rozwiązań staje się zatem krytyczny dla dalszego rozwoju każdej sieci handlowej – zauważa Michał Strzyczkowski, członek zarządu Diebold Nixdrof w Polsce.

Inteligentna asysta pracownika

Technologia wspiera nie tylko konsumentów, ale i pracowników sieci handlowych. Dzięki połączeniu systemu kas obsługowych i wewnętrznych systemów dostępnych dla obsługi sklepu, pracownicy mogą zdalnie asystować konsumentom w trakcie zakupów i minimalizować liczbę oszustów. Obsługa wyposażona w urządzenia mobilne (smartfony, tablety, smartzegarki) może na bieżąco monitorować kasy samoobsługowe, nawet bez wiedzy kupujących. Dzięki temu, szybciej zareaguje na jakiekolwiek incydenty.

Kamera z funkcją rozpoznawania produktów

Każde nowoczesne rozwiązanie samoobsługowe powinno być wyposażone w kamerę, która rejestruje zachowania konsumentów i „widzi” jakie produkty znajdują się koszyku klienta. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, obraz rejestrowany przez kamery może być w czasie rzeczywistym analizowany przez sztuczną inteligencję. Urządzenie rozpoznaje produkty, które „widzi” i weryfikuje czy to, co skanuje lub trzyma klient odpowiada temu, co widnieje na sklepowym rachunku.

Rozpoznawanie świeżych produktów

Kamery wbudowane w kasy samoobsługowe oraz oprogramowanie tego typu rozwiązań jest już tak zaawansowane, że potrafi rozpoznawać także różne świeże produkty, jak warzywa i owoce. Niestety, oszuści wciąż próbują naklejać etykiety owoców na sprzęt elektroniczny i zamiast smartfona na rachunku miałby widnieć np. banan. Dzięki sztucznej inteligencji analizując obraz z kamery urządzenia tego typu oszustwa nie są już możliwe.

Wideoweryfikacja wieku konsumenta

W każdym kraju istnieją różne ograniczenia zakupowe związane z wiekiem konsumentów. Najczęstsze są ograniczenia związane z zakupem alkoholu. Część sieci handlowych rozwiązuje to w ten sposób, że przy zakupie alkoholu wymagane jest asysta pracownika sklepu. Znów dzięki kamerom i sztucznej inteligencji można w znaczący sposób ograniczyć liczbę interakcji między klientami a obsługa sklepu przy zakupach ograniczonych wiekowo. Wideoweryfikacja wieku konsumentów jest już standardem w wielu rozwiązaniach samoobsługowych.