Kolory roku według Instytutu Pantone w kolekcji płytek polskiej marki

Zgodnie z nominacją przyznaną przez ekspertów Instytutu Pantone, w 2021 roku wnętrzarską modą rządzić będą szary Ultimate Grey oraz energetyczny żółcień o nazwie Illuminating. Jak odpowiada na to swoją ofertą Opoczno?

Już po raz dwudziesty drugi Instytut Pantone wskazał kolory, które wyznaczą trendy na najbliższych dwanaście miesięcy. Odcienie Ultimate Grey oraz Illuminating, wybrane przez ekspertów jako wiodące w 2021 roku, to „uspokajająca szarość, która przypomina stabilne, betonowe fundamenty i spokojne kamieniste plaże oraz słoneczny żółcień niosący nadzieję, pozytywne myślenie i wiarę w lepszy czas w przyszłości”. W ten sposób swoje tegoroczne wybory opisuje Instytut Pantone. Kolory roku 2021 nie tylko wywołują emocje, ale także inspirują do wprowadzenia zmian w najbliższym otoczeniu.

Polski producent płytek ceramicznych i gresowych Opoczno proponuje kolekcję Monoblock o nowoczesnym wzornictwie, zainspirowaną układanką, którą można dowolnie kształtować. Bogata oferta starannie dobranych kolorów pozwala na stworzenie na ścianach różnorodnych kompozycji. Wśród kilkunastu barwnych propozycji z kolekcji Monoblock w tym roku na pierwszy plan wysuwają się płytki w kolorach Grey oraz Yellow.

Płytki Monoblock Grey będę świetną bazą aranżacji. Modne od kilku już sezonów szarości są efektowne, ale też niezwykle uniwersalne. Z satysfakcją sięgną po nie zarówno zwolennicy wnętrz nowoczesnych, jak i urządzonych w klimacie retro czy vintage. Z kolei żółte kafle Monoblock Yellow zapewnią efektowny kontrast, rozjaśnią i ożywią wnętrze. Płytki w słonecznym kolorze można zastosować do wyróżnienia konkretnej strefy we wnętrzu lub wyeksponowania wybranego fragmentu ściany. Zarówno szare, jak i żółte płytki z kolekcji Monoblock, dobrze odnajdą się w towarzystwie dominujących we współczesnych aranżacjach bieli oraz czerni. Ten inspirujący, żółto-szary duet kolorystyczny z portfolio Opoczno, pomoże wnieść do wnętrza dobrą energię.

Cechą szczególną oferowanej przez Opoczno serii Monoblock jest uniwersalny charakter, co daje szerokie możliwości zastosowania tych płytek we wnętrzach w różnych stylach i o innym przeznaczeniu. Można ich używać zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jaki i przestrzeniach publicznych.

Ich oryginalny format 20x20 cm, nawiązujący do wymiarów tradycyjnych kafli, ciekawie współgra z nowoczesnym designem kolekcji, bazującym na sile koloru. Efekt wzmacnia wykończenie powierzchni: matowe lub połyskujące. Te niewielkie, kwadratowe płytki dają możliwość tworzenia różnorodnych kompozycji, nawet na mniejszych fragmentach ścian.