Lastryko wraca do łask projektantów i inwestorów

Do mody powraca materiał popularny w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, który jeszcze do niedawna kojarzył się ze szkolnymi parapetami czy klatkami schodowymi bloków z wielkiej płyty. Mowa o… lastryko.

Projektanci wnętrz coraz śmielej stosują produkty wykonane z lastryko w swoich projektach. Co więcej, zyskują one uznanie w oczach inwestorów. Nowoczesne aranżacje z ich wykorzystaniem przykuwają oko, gdyż przełamują pewien schemat „bezpiecznego” wystroju. Wygląda na to, że udało się odczarować ten ciekawy materiał, który niegdyś nie cieszył się dobrą sławą. Dziś niezaprzeczalnie wraca do łask!

Jak powstaje lastryko?

Do betonu (nowoczesne odmiany lastryka powstają także z wykorzystaniem żywic polimerowych, ale ich cena jest znacznie wyższa) dodaje się wypełnienie z ozdobnego kruszywa, formuje w pożądany kształt, szlifuje i poleruje (czasem tylko się je przepłukuje, wówczas powierzchnia jest chropowata i antypoślizgowa – takie rozwiązanie sprawdza się przy wykonywanych posadzek na zewnątrz domu). Dekoracyjne lastryko o ziarnistym wzorze może być zabarwione na rozmaite kolory, choć wciąż królują dość stonowane połączenia kolorystyczne. Co więcej elementy zatopione w betonowej masie występują w różnych wielkościach – od subtelnych drobin po okazałe kawałki. W wielowymiarowości i różnorodności tkwi właśnie potencjał tego sztucznego kamienia. Terrazzo, jak jest obecnie modnie nazywane z języka włoskiego, może występować dla przykładu w postaci płytek podłogowych oraz tych na ścianie w łazience czy nad blatem w kuchni, parapetów... oraz rozlicznych dodatków i akcesoriów. Sprawdzą się one również jako ciekawa okładzina schodów. Dużą zaletą konglomeratu cementowo-marmurowego jest trwałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, uderzenia, ścieranie czy promieniowanie UV.