Legia Training Center z własną elektrownią słoneczną

Na dachu Legia Training Center, najnowocześniejszego ośrodka treningowego w tej części Europy, zamontowano elektrownię słoneczną. Montaż odbył się pod koniec października. Wydajność paneli, moc wytworzonej energii oraz bezpieczeństwo na bieżąco kontrolować będzie elektroniczny monitoring.

Projekt „Legia włącza ekoprąd” realizowany z marką EN2 Fotowoltaika zakładał montaż instalacji składającej się z nowoczesnych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 kW. Do jej budowy użyto komponentów najwyższej jakości, spełniających najbardziej rygorystyczne normy Unii Europejskiej.

- Współpraca z EN2 Fotowoltaika to bardzo wartościowe partnerstwo. Pokazujemy nim, że Legia Training Center to nie tylko najnowocześniejszy obiekt pod kątem sportowym czy badawczo – rozwojowym, ale to także infrastruktura wykorzystująca nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania energetyczne. Mamy nadzieję, że inne ośrodki treningowe w Polsce pójdą naszym śladem także w tym obszarze. Zakładamy też, że odpowiednia instalacja w okresie letnim będzie w całości realizowała zapotrzebowanie energetyczne LTC, co ma też określoną wartość finansową - mówi Członek Zarządu Legii Warszawa i Prezes Legia Training Center Tomasz Zahorski.

- Cieszymy się, że możemy dołączyć do grona firm wspierających Legię Warszawa - najbardziej utytułowany klub oraz jedną z najsilniejszych polskich marek sportowych. Nasze partnerstwo rozpoczynamy wspólnym projektem „Legia włącza ekoprąd”, w ramach którego na dachu Legia

Training Center - najnowocześniejszego ośrodka treningowego w tej części Europy, zbudowaliśmy i uruchomiliśmy nowoczesną elektrownię słoneczną. Fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce. Zalety tej technologii dostrzegają wszyscy uczestnicy rynku - sektor prywatny i biznes. Elektrownia wykonana na LTC jest kolejną z serii dużych inwestycji, która trafia dziś do portfolio naszych realizacji - mówi Marcin Bugajski, Wiceprezes spółki EN2.