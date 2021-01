Lepsza dostępność stacji ładowania hulajnóg elektrycznych

W ramach rozwoju eFeeder, czyli stacji ładowania hulajnóg elektrycznych, innogy Polska wprowadza możliwość obsługi ładowania za pomocą aplikacji. Każda stacja zainstalowana w 2021 r. będzie dostosowana do obsługi tej funkcji.

REKLAMA

Takie rozwiązanie to wynik współpracy innogy ze spółką JedenŚlad – operatorem systemu infrastruktury ładowania i właścicielem aplikacji Si. JedenŚlad jest również właścicielem marki Hop.City. Cel współpracy jaki przyświeca wspólnym działaniom to łatwy dostęp do ładowania elektrycznych hulajnóg dla wszystkich użytkowników.

- Współpraca z JedenŚlad i wzbogacenie naszych stacji ładowania hulajnóg elektrycznych o aplikację Si, to kolejna krok innogy Polska w kierunku rozwoju mikromobilności w Polsce – mówi Artur Stawiarski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa w innogy Polska. – Rynek mikromobilności cieszy się coraz większą popularnością, a to z kolei, rodzi ogromną potrzebę rozwoju infrastruktury. Łącząc siły z naszym nowym partnerem możemy wpłynąć na upowszechnienie usługi ładowania hulajnóg i jednocześnie, spełnić oczekiwania zarówno indywidualnych użytkowników tych jednośladów, jak i samorządów.

Jak to działa?

Aplikacja Si jest intuicyjna i prosta w użyciu. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się przy ładowarce eFeeder. Link przekieruje nas do mobilnej strony aplikacji Si, która krok po kroku przeprowadzi przez cały proces ładowania

– Stworzyliśmy ekosystem Si z myślą o wszystkich użytkownikach hulajnóg elektrycznych, którzy chcą łatwo, bezpiecznie i bezproblemowo ładować swoje pojazdy. Przyświecała nam idea budowy „systemu operacyjnego” dla ładowarek – dostępnego dla użytkowników indywidualnych, operatorów, klientów biznesowych czy miast – niezależnie, gdzie i jaką hulajnogę chcemy naładować – tak jak dziś samochodami korzystamy ze stacji benzynowych. Aplikacji nie trzeba pobierać – cały proces jest maksymalnie krótki i intuicyjny, oparty o kody QR i mobilna stronę internetową. Już teraz pracujemy na rozbudową Si o kolejne funkcjonalności i rodzaje pojazdów – mówi Łukasz Banach Co-founder spółki JedenŚlad (właściciela aplikacji Si).

Potencjał na dalszy rozwój usługi

Wykorzystanie aplikacji pozwala na dalszy rozwój usługi. Wśród udoskonaleń, które mogą się w przyszłości pojawić mogą być m.in.: wybór szybkości ładowania, rezerwacja miejsca czy fizyczne zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą. Nowe rozwiązania i termin ich wprowadzenia będą uzależnione od potrzeb klientów i użytkowników.

– Patrząc na światowe rozwiązania wykorzystywane w stacjach ładowania z pewnością możemy powiedzieć, że to dopiero początek. Prawdziwa mikromobilna eko-rewolucja dopiero nadchodzi. Cieszymy się, że możemy realizować jako pierwsi taki innowacyjny projekt właśnie z innogy Polska – dodaje Łukasz Banach.