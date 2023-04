Lidl Polska wprowadza do oferty akcesoria kuchenne z plastiku pochodzącego z recyklingu

Od poniedziałku, 17 kwietnia, klienci Lidl Polska znajdą w ofercie m.in. urządzenia wykonane z materiałów z recyklingu.

Wśród eko-produktów jest sprzęt małego AGD oraz opakowania na żywność.

Firma chce, aby do 2025 roku. 100% opakowań marek własnych Lidla maksymalnie nadawało się do recyklingu.

Lidl Polska od lat podejmuje działania w trosce o dobro środowiska. Sieć realizuje międzynarodową strategię REset Plastic oraz przyjęte zobowiązania: dąży do tego, aby 100% opakowań marek własnych Lidla maksymalnie nadawało się do recyklingu do 2025 r.; do 20% mniej zużycia plastiku do 2025 r. (zobowiązanie to dotyczy opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidl) oraz średnio 25% wykorzystania recyklatu w plastikowych opakowaniach produktów marek własnych. Jednocześnie sieć systematycznie poszerza ofertę o nowe, ekologiczne produkty.

Już od poniedziałku, 17 kwietnia, w sklepach Lidl Polska pojawią się akcesoria kuchenne, które składają się nawet w 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Cały proces recyklingu i produkcji odbywa się w Europie, dzięki czemu Lidl jest w stanie zapewnić jego wysokie standardy.

W nowej ofercie Lidl Polska klienci kupią m.in. urządzenia marki Silvercrest, m.in. wykonany w 49% z materiału pochodzącego z recyklingu blender ręczny o mocy 600 W oraz cyfrowa waga kuchenna służąca do dokładnego odmierzania ilości produktów wykonana w aż 96% z odzyskanych materiałów.

Na sklepowych półkach pojawią się także akcesoria marki Ernesto, w tym: zestaw trzech pojemników do przechowywania żywności wykonanych w 79% z materiału pochodzącego z recyklingu i akcesoria kuchenne: łyżki do spaghetti, wazowe oraz szumówki i łopatki, wykonane w 42% z materiału pochodzącego z recyklingu.