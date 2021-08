Marka Roca z nowym kolorem baterii. Różowe złoto to kwintesencja elegancji

Marka Roca proponuje baterie łazienkowe pokryte nową, ekskluzywną powłoką Everlux. Dzięki odcieniom różowego złota nowe rozwiązanie tej znanej marki sprawdzi się w eleganckich i stylowych wnętrzach.

REKLAMA

Oferta firmy Roca została właśnie wzbogacona o kolekcje baterii w odcieniach różowego złota. To stop niezwykle twardych metali szlachetnych tworzy tę wierzchnią warstwę, która - mimo upływu czasu i intensywnego nawet użytkowania - pozostaje w idealnym stanie. Nie koroduje i jest bardzo odporna na zarysowania i działanie środków czyszczących.

Baterie w kolorze różowego złota, z bocznymi uchwytami, o smukłych cylindrycznych kształtach, geometrycznych płaszczyznach i ergonomicznych liniach to doskonały wybór do łazienek w eleganckim stylu. Idealnie sprawdzą się we wnętrzach mieszkalnych, ale także w ekskluzywnych łazienkach hotelowych.

Baterie Insignia w kolorze różowego złota

Baterie z kolekcji Insignia w kolorze różowego złota wyróżniają się delikatnymi kształtami i stylowym uchwytem bocznym. Krany umywalkowe dostępne są w dwóch rozmiarach: 170 i 260 mm. Wyposażone zostały ponadto w system uruchamiania Cold Start, co oznacza, że uchwyt baterii ustawiony jest domyślnie na wodzie zimnej, dzięki czemu zapobiega marnowaniu energii.

Jeśli baterię Insignia Rose Gold połączymy np. z umywalką Beyond bądź Inspira w odcieniu Onyks, otrzymamy niezwykle intrygujący i efektowny duet. Jeśli z kolei zależy nam na postawieniu akcentu na przestrzeń prysznicową, najlepszą opcją będzie wbudowana bateria jednouchwytowa lub termostatyczna.

Minimalistyczne baterie Naia w kolorze Rose Gold

Seria Naia obejmuje baterie wannowo-prysznicowe (ścienne i podtynkowe), prysznicowe (ścienne i podtynkowe), bidetowe, jak również umywalkowe. Te ostatnie, dostępne w rozmiarach 167 i 285 mm, podobnie jak te, z kolekcji Insignia, wyposażone zostały w system otwierania Cold Start, który precyzyjnie reguluje przepływ wody.

Na uwagę zasługuje również bateria wannowo-prysznicowa ścienna w wersji Square, która dzięki swoim kwadratowym kształtom wyróżnia się na tle pozostałych.

Zestawy prysznicowe Sensum różowe złoto

Zestawy prysznicowe Sensum zapewniają komfort na wielu płaszczyznach. Warto zwrócić uwagę na słuchawkę prysznicową Sensum Rose Gold w wersji zaokrąglonej, o średnicy 130 mm. Słuchawka zawiera zaawansowane programy, które redukują zużycie wody, gwarantując maksymalny komfort użytkowania.

Cały zestaw prysznicowy, wraz z deszczownicą, regulowanym drążkiem prysznicowym z regulacją uchwytu słuchawki i metalowym wężem prysznicowym, dostępny jest w tym samym wykończeniu. Co ważne, komponując własny zestaw prysznicowy, możemy wybrać deszczownicę okrągłą lub kwadratową z kolekcji Rainsense, które montowane do sufitu lub w ścianie prezentują się niezwykle okazale.

Bateria Stella także dostępne w nowym kolorze

Jeśli zdecydujemy się na baterie umywalkowe marki Roca w kolorze różowego złota, idealnym dopełnieniem w łazience będzie jeszcze jeden w tym samym odcieniu. Słuchawka prysznicowa w kształcie drążka Stella Round o średnicy 25 mm, bo o niej mowa, zapewni nam niesamowity efekt orzeźwienia. Jej kształt pozwala bowiem na kierowanie strumienia wody dokładnie tam, gdzie sobie tego życzymy. Słuchawka Stella jest kompatybilna z wężem prysznicowym i drążkiem. Jest także, jak wszystkie produkty z serii Rose Gold, niezwykle łatwa w czyszczeniu.